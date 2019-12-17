Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, siber zorbalıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Şirket, içeriklere sürekli olarak küfürlü, hakaret içeren, aşağılayıcı yorum atan kişilere karşı önlem olabilecek bir uygulamayı yürürlüğe koymak üzere.

Popüler Instagram hesaplarının en büyük sorunlarından biri, gönderilerinin altına gelen küfür ve hakaret içeren yorumlardır. Gönderinin kalitesini düşüren ve içerik üreticinin keyfini kaçıran bu yorumlar artık Instagram’ın yapay zekası tarafından tespit edilip daha yayınlanmadan önce uyarılacak.

Gelen bilgilere göre Instagram, yapay zeka destekli yorum kontrol sistemi sayesinde herhangi bir kullanıcı daha yorumunu yazdığı sırada kullandığı kelimeleri analiz edecek. Eğer kullanıcı küfür, hakaret içerikli bir yorum yazdıysa, paylaşmadan önce karşısına ‘Bu yorumu paylaşmak istediğine emin misin?’ benzeri bir uyarı çıkacak.

Instagram, küfürlü yorumları daha paylaşılmadan tespit edecek

Bu noktada yorum yapmak isteyen kullanıcının karşısında üç seçenek bulunuyor. Kullanıcı, ‘Eminim’ seçeneğine dokunarak Instagram filtresine takılan yorumunu paylaşmayı seçebilir, yorumunu Instagram topluluk kurallarına uyacak şekilde güncelleyebilir ya da yorum yazmaktan tamamen vazgeçebilir.

Eğer kullanıcı, Instagram’ın uyarısına rağmen küfür ya da hakaret içerikli yorumunu paylaşırsa Instagram, söz konusu yorumu yeniden incelemeye alacak. Eğer yorum topluluk kurallarına aykırı bulunursa Instagram, söz konusu yoruma ya da yorum sahibi profile yaptırım uygulama hakkına sahip olacak.

Küfür ya da hakaret içerikli yorumların özellikle popüler Instagram hesapları için sorun oluşturduğu hepimizin malumu. Instagram, daha paylaşmadan önce bu yorumları tespit edip kullanıcılara uyarı göndererek bu yorumları azaltmayı deneyecek gibi görünüyor. Bu sistemin ne kadar başarılı olacağını ise bekleyip göreceğiz.