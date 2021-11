Uzun zamandır az takipçili hesapların imrenerek baktığı Instagram hikayesine link ekleme özelliği artık herkese açık. Yani takipçi sayınız kaç olursa olsun artık Instagram hikayelerinize Link Stickers ile bağlantı ekleyebilirsiniz. Instagram hikayesine link ekleme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, görsel ağırlıklı bir arayüze sahip olduğu için paylaşımlara bağlantı eklenmiyor, yalnızca hikayelerde bağlantı paylaşılıyor. Üstelik Instagram hikayesine link ekleme özelliği yalnızca çok takipçili hesaplar tarafından kullanılabilen bir özellikti. Artık değil. Artık herkes Instagram hikayesine link ekleyebilecek.

Link Stickers adı verilen özellik sayesinde yukarı kaydır sistemi ortadan kalktı ve takipçi sayısı kaç olursa olsun kullanıcıların Instagram hikayelerine link eklemelerinin önü açıldı. Yani artık üstünüzdeki montu beğenenler için alışveriş sitesinin linkini paylaşarak mini influencer gibi hissedebilirsiniz. Instagram hikayesine link ekleme nasıl yapılır gelin biraz daha yakından görelim.

Instagram hikayesine link ekleme nasıl yapılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Bir hikaye oluşturun.

Bir hikaye oluşturun. Adım #3: Ekranı yukarı kaydırın.

Ekranı yukarı kaydırın. Adım #4: Bağlantı stickerına dokunun.

Bağlantı stickerına dokunun. Adım #5: Hikayenize eklemek istediğiniz bağlantıyı girin.

Hikayenize eklemek istediğiniz bağlantıyı girin. Adım #6: Stickerı konumlandırın.

Stickerı konumlandırın. Adım #7: Hikayenizi paylaşın.

Hikayenizi paylaşın. Adım #8: Instagram hikayesine link ekleme işlemi tamamlandı.

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın:

Instagram masaüstü versiyonu üzerinden gönderi paylaşım özelliği sunulmuş olsa da hikaye paylaşımı için hala Instagram mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Instagram mobil uygulamasını App Store ya da Google Play Store gibi bir uygulama mağazası üzerinden iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza indirdikten sonra hesap bilgilerinizle giriş yaparak kullanabilirsiniz.

Adım #2: Bir hikaye oluşturun:

Instagram mobil uygulamasını açtıktan sonra profil resminiz üzerindeki artı butonuna dokunabilir ya da ana sayfadayken ekranı sağa kaydırarak hikaye ekranını açabilirsiniz. Hikaye ekranı üzerinden yeni bir fotoğraf çekerek ya da galerinizdeki bir görseli paylaşarak Instagram hikayenizi oluşturabilirsiniz.

Adım #3: Ekranı yukarı kaydırın:

Instagram hikayenizi oluşturduktan sonra özelleştirmek için kullanabileceğiniz pek çok farklı özellik var. Bunlardan bazıları ekranın sağ üst köşesinde konumlandırılmışken bazılarına ulaşmak için ekranı yukarı kaydırmalısınız. Instagram hikayesine link ekleme stickerına ulaşmak için de ekranı yukarı kaydırmanız gerekiyor.

Adım #4: Bağlantı stickerına dokunun:

Instagram hikayenizi özelleştirmek için ekranı yukarı kaydırdığınız zaman karşınıza Konum, Bahset, Sen de Ekle, Sorular, GIF, Müzik, Anket gibi pek çok farklı seçenek çıkacak. Instagram hikayenize link eklemek için Bağlantı stickerına dokunmalısınız.

Adım #5: Hikayenize eklemek istediğiniz bağlantıyı girin:

Bağlantı stickerına dokunduğunuz zaman karşınıza URL yani link ekleme ekranı çıkacak. Bu alana daha önce kopyalamış olduğunuz bir bağlantıyı yapıştırabilir ya da klavyeniz üzerinden elle bir bağlantı girebilirsiniz.

Adım #6: Stickerı konumlandırın:

URL ekranından hikayenize eklemek istediğiniz bağlantıyı girdikten sonra Bitti butonuna dokunun ve karşınıza bağlantı stickerı çıksın. Bu stickera dokunarak renk seçimi yapabilir, boyutunu ayarlayabilir ve sürükleyerek konumlandırabilirsiniz.

Adım #7: Hikayenizi paylaşın:

Hikayenize eklemek istediğiniz bağlantı stickerını oluşturduktan ve konumlandırdıktan sonra artık hikayenizi paylaşmaya hazırsınız. Hikayenizi ister tüm takipçilerinizle paylaşın, ister yalnızca yakın arkadaşlarınızla paylaşın, isterseniz de yalnızca bir takipçinizle özel olarak paylaşın. İşlem tamam.

Instagram hikayesine link ekleme hakkında bilmeniz gerekenler:

Bir Instagram hikayesine birden fazla bağlantı stickerı ekleyemezsiniz.

Bağlantı sitcikerlı hikaye paylaşımı konusunda herhangi bir sınır yok.

Hikayenizdeki stickera dokunan herkes Instagram arayüzü üzerinde bu bağlantıya ulaşabilir.

Hikaye bağlantınıza mutlaka geçerli ve kullanılmakta olan bir URL eklemelisiniz.

Paylaştığınız bağlantıların Instagram topluluk kurallarına uygun olduğundan emin olun.

Instagram hikayelerindeki bağlantılar güvenli mi?

Hiç belli olmaz. Eskiden belirli sayıda takipçisi olan, görece güvenilir hesaplar bağlantı paylaşabiliyordu. Artık isteyen her Instagram kullanıcısı hikayesinde bağlantı paylaşabildiği için bu konuda herhangi bir kontrol mekanizması yok. Yani karşınıza çıkan bağlantı virüslü de olabilir, hesabınızı da ele geçirebilir.

Bu konuda kendini ispatlamış içerik üreticileri bu bağlantılar üzerinden sizi içeriklerine ya da sponsorlara yönlendirir. Bu konuda bir sorun yok. Ancak ne olduğu tam olarak belli olmayan bir hesabın paylaştığı bağlantılara dokunmanız pek de önerilmiyor. İnternet dünyasının bir numaralı güvenlik kuralı burada da geçerli; herkese güvenmeyin.

Instagram hikayesine link ekleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlemi nasıl yapabileceğinizi adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Sosyal medya platformları her geçen gün yeni özellikler sunarak çok daha keyifli bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyorlar ancak güvenlik konusunda her zaman aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Bu nedenle her zaman dikkatli olmakta yarar var.