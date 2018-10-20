Günümüzün en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmakta.

Instagram denince, ilk başta pek çok kişinin aklına mobil uygulama mağazasından indirilen ve telefondan kullanılan popüler bir uygulama geliyor. Ancak Instagram, bilgisayar üzerinden de kullanılabilir. Bunu henüz bilmeyen kişiler olabilir diyerekten belirtmek istedik. Bu iyi bir şey. Instagram'ı farklı bir formatta deneyimlemek istiyorsanız, halen kullanabilirsiniz. Bunun sizin açınızdan da bazı faydaları bulunmakta.

Nedir bu avantajlar?

Instagram kullanıcıları olarak hepimiz gizleniyoruz. Bunu veri gizliliği olarak algılamayın, bildiğiniz anlamıyla stalk'dan bahsediyoruz. Gizlice profiller arasında dolaşıp arkadaşlarımızın, sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanların hesapları arasında dolaşıp duruyoruz. Ve aşağı doğru kaydırayım derken anlık bir hatayla 126 hafta önce atılan gönderiyi beğenebiliyoruz. Okuyunca bile kalbiniz sıkıştıysa, bilgisayar üzerinden Instagram'a göz atın. Bilgisayarda bir gönderiyi beğenmek bir akıllı telefon ya da tabletle olduğu kadar kolay sayılmaz.

Instagram'ı kullanmanın temel amacı fotoğraflara ve videolara göz atmak, öyle değil mi? Bunların hepsi, masaüstü versiyonda daha büyük. Bunun anlamı, artık sevdiğiniz içeriklere daha fazla keyif alarak bakabileceksiniz demek oluyor. Elbette 5-6 inç ekranla 13-15 belki 17-21 inç ekranı kıyaslamanın pek mantığı yok gibi.

Birisini artık takip etmek istemediğinizde, bunu yapmak için takipten vazgeç öğesine dokunmanız gerekiyor. Ardından, bundan emin misin gibi bir pop-up açılıyor ve onaylıyorsunuz. Ancak, masaüstü sürümde bunun gibi şeyler ile vakit kaybetmezsiniz. Masaüstü sürüm Instagram, sizin yanlışlıkla ona tıklayamayacağınızı bilir.

Instagram gönderilerine yapılan yorumların bazıları, mobil sürümde etkileyici yorumlar olarak başa sıralanır. Bu genelde yüksek kitleye hitap eden sayfalarda olur. Mesela bizim Instagram hesabımız üzerinde de daha fazla beğeni alan yorumların ve daha fazla yanıt alan yorumların daha başlarda olduğunu görebilirsiniz. Masaüstü sürümünde tercihe bağlı bunları bir daha görmeyebilirsiniz.

Şimdi sırada, söyleyince bile kendinizi kötü hissettiğiniz bir durumdan daha bahsedeceğiz. Bu nedir? Instagram'a atılan ve üzerinde 4 saniye geçmiş olmasına karşın tıkladığınız o hikaye. Evet, sanki onu beklermişsiniz hissini uyandırırcasına kötü hissettiriyor. Masaüstü platformda böyle bir sorun yok. Hikayenin ne zaman atıldığını henüz tıklamadan görebiliyorsunuz. Artık bir süre bekleme şansına sahip olabilirsiniz.

Masaüstü platform, yine de çok harika sayılmayabilir. Örneğin 'Direct Message' gönderme şansınız yok. Anketlerde oy da kullanamıyorsunuz. Gönderi paylaşamamak ise, en büyük kayıplardan birisi. Ancak bir düşünelim, her zaman anketlerde oy kullanıyor musunuz? Çoğu DM ise önemli şeylerden oluşmuyor, bunu da biliyoruz. Gizlemeyelim, 'tatlım çok tatlısın, halamlara selamlar' mesajlarını görmesek de yaşayabiliriz değil mi?

Yine de bunlara rağmen, masaüstü sürüm gerçekten denemeye değer. En azından bir kere girip, bir göz atmalısınız. Her zaman laptop üzerinden Instagram kullanmak bir miktar garip gözüküyor. Ya da sadece bilgisayarı Instagram için kullanmak da öyle. Garip, ama hoş hissedeceksiniz. Geçici kısa bir molada, utanacak bir şey gözükmüyor.