Instagram Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı

Sosyal medyaya ün salışını "Yılan, korktun mu?" repliğiyle gerçekleştiren Simge Barankoğlu gözaltına alındı.

İzmir'de yaşayan ve Instagram'da 635 bin takipçisi bulunan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, bir yıl kadar önce yayınladığı video ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. "Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" repliğiyle ün salan Simge Barankoğlu, 8 ay kadar öncesinde de Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a konuk olmuştu.

Simge Barankoğlu, Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigaraların (e-sigara) reklamını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki elektronik sigara yasak mı, yasak ise neden yasak? Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri buna açıklık getirmişti.

"E-sigaranın içeriği geleneksel sigara ile benzerdir. Söylenmiş olduğu gibi 'sigaradan daha az zararlı' olduğuna dair sağlam bir kanıt sunabilen herhangi bir bilimsel araştırma yoktur. Oluşturulmaya çalışılan 'daha sağlıklı' algısı ile pazar payında muhtemel düşüş manipüle ediliyor, bir B planı olarak gelecekte sigaranın yerini alması planlanıyor ve bütün çalışmalar bunun üzerine yapılıyor." açıklamasını yapmış olan yetkililer;

"Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmemiş ve ruhsatlandırılmamıştır. Dolayısıyla ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır." ifadesinde de bulunarak elektronik sigaranın reklamının ve satışının tamamen yasak olduğunuda belirtmişti.