Instagram'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı masaüstünden paylaşım yapma özelliği, yakında kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bazı ekran görüntüleri, bu yeni özelliğin test edilmeye başlandığını gösteriyor.

Instagram, kullanıcılarına platforma masaüstünden erişim imkanı sunduğundan beri beraberinde hep bazı kısıtlamalar da vardı. Önceleri tarayıcı üzerinden yalnızca akışta dolaşmamıza izin veren Instagram, yavaş yavaş mesajlaşma gibi bazı özellikleri de eklemeye başladı. Ancak yeni bir gönderi paylaşmak için eğer Facebook'un 'İçerik Stüdyosu' hizmetini kullanmıyorsanız hâlâ mobil uygulamaya gitmeniz gerekiyor.

Ancak bir süredir Instagram'ın bu gidişatı sonlandıracağı ve tarayıcıda instagram.com üzerinden paylaşım yapmaya olanak sağlayacağı söyleniyordu. Ortaya çıkan bazı yeni ekran görüntüleri ise test edilmeye başlanan bu özelliğin nasıl görüneceğini gösterdi.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor:

Benzer haberleri ortaya çıkarmasıyla bilinen bir Twitter kullanıcısı olan @alex193a tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi, benzer adımlarla fotoğraf paylaşma olanağı sunacağını gösteriyor. Bilgisayardan bir görüntü seçip yükleyip, ardından kırpma, filtre ekleme gibi işlemleri de gerçekleştirmemize olanak sağlayan özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı ise bilinmiyor.

Bu konudaki beklentiler ise özelliğin çok da yakın bir zamanda gelmeyeceği yönünde. Instagram'ın bir süre daha bu konuda geliştirmeler yapması gerekiyor olabilir. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağının yanında merak uyandıran bir diğer konu ise bu adım ile birlikte mobil uygulama kullanım oranlarının nasıl değişeceği. Tabii ki mobil kullanım oranı her koşulda yüksek kalmaya devam edecektir ancak tüm gününü bilgisayar karşısında geçiren geniş kitlelerin bu özellik sonrası mobil uygulamayı daha az ziyaret etmeleri de olası.