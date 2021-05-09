iPhone'ları Kilitleyen Instagram Hikayesinin Gizemi Çözüldü

Birkaç haftadır iPhone kullanıcılarının başını ağrıtan Instagram hikayesi, bir YouTuber tarafından çözümlendi. Karantinada canı sıkılan 14 yaşında bir kodlamacı tarafından oluşturulduğu öğrenilen ve Android telefonların çoğunu etkilemeyen hata, on binlerce iPhone’u kilitledikten sonra Instagram tarafından düzeltildi.

Bir Instagram şakası, birkaç haftadır iOS cihazların arızalanıp kilitlenmesine yol açıyor. Instagram üzerinden paylaşılan bir hikayeye giren iPhone kullanıcılarının önce Instagram uygulaması, sonra telefonu kilitleniyor. Hikaye Android cihazların çoğunda probleme yol açmamakla birlikte kullanıcıları garip bir görüntüyle karşı karşıya bırakıyor.

Canı sıkılan bir Instagram kullanıcısının yazdığı kod yüzünden on binlerce kişinin telefonunu kilitleyen hikaye, son zamanlarda internette çok konuşuluyor. Birçok mağdur, insanların hatadan nasıl kurtulacağına dair gönderiler paylaşıyor. Android kullanıcılarının çoğu ise bu hikayeye girince sadece mor bir arkaplan, konfeti efekti ve “Your Love” isimli bir şarkıyla karşılaşıyor.

14 yaşındaki kodcu, on binlerce iPhone’u kilitledi

Söz konusu hikaye, Arapça harflerden oluşan bir ekrandan oluşuyor. Bu hikayeye giren iOS telefonlar; Apple’ın şu anki en gelişmiş telefonu iPhone 12 Pro Max bile dahil olmak üzere arızalanıp kilitleniyor. Bazı alt segment Android cihazlar da hikayeye aynı tepkiyi verirken orta segment telefonların tepki hızı yavaşlıyor. Üst segment Android cihazlarda ise hikaye sorunsuz bir şekilde açılıyor. Ancak kullanıcıyı karşılayan tek şey, konfeti efekti ve müzik eklenmiş mor bir arkaplan oluyor.

Hikayeyi oluşturup internet alemini birbirine katan ‘pgtalal’ isimli Instagram kullanıcısı, hatayı inceleyen bir YouTuber’a yaptığı açıklamada 14 yaşında olduğunu belirtti. 11 yaşından beri kodlamayla ilgilenen Talal isimli çocuk, karantinada sıkılıp Instagram hatalarıyla eğlenmek için böyle bir hikaye oluşturmuş.

iPhone kilitleyen hikaye nasıl çalışıyor?

Yukarıdaki videoda hikayenin farklı telefonlarda nasıl bir tepki yarattığını görmeniz mümkün. Hatanın hikayede nasıl kullanıldığını inceleyen YouTuber Mrwhosetheboss, Talal’ın oluşturduğu bir başka hatalı hikayenin de nasıl çalıştığını gösteriyor. Videoda bahsedilene göre pgtalal’ın HTPP proxy’si kullanarak manipüle ettiği Instagram geri sayım sticker’ı, iPhone’ların hikayeyi çözemeyip kapanmasına sebep oluyor. Instagram hatayı düzeltmiş olsa da kilitlenme sorunu, hâlâ bazı telefonlarda ortaya çıkabiliyor.