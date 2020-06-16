Sosyal medya devi Facebook’un çatısı altında faaliyet gösteren fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Pride (Onur) Haftası için uygulamaya LGBTİ temalı yeni çıkartmalar, efektler ve etiketler ekledi.

Eşcinsellere yönelik ayrımcılık, istismar, zorbalık ve şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla her yıl haziran ayında düzenlenen Pride (Onur) etkinlikleri, dünyanın dört bir tarafında 'renkli' görüntülere sahne oluyor.

Geçtiğimiz ay Apple’ın, LGBTİ topluluğunu desteklemek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla akıllı saati Apple Watch için Pride Edition adında özel bir kordon serisi satışa sunduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de popüler sosyal medya platformu Instagram, Onur Haftası için uygulamaya LGBTİ temalı bir dizi yeni özellik ekledi.

Instagram, hikayelerinize ekleyebileceğiniz LGBTİ temalı yeni çıkartmalar ve görsel efektler getirdi

Facebook çatısı altındaki platform, geçen yıl olduğu gibi, “Pride” ile ilgili tüm etiketlerin gökkuşağı renklerinde görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu etiketlerin kullanıldığı hikayelerin etrafındaki halka da gökkuşağı renklerinde olacak. Instagram ayrıca hikayelerinize ekleyebileceğiniz LGBTİ temalı yeni çıkartmalar ve görsel efektler de sunuyor.

Popüler sosyal medya platformu, LGBTİ temalı araçlarının bazılarını geçen yıl da kullanıcıların beğenisine sunmuştu, ancak yeni versiyonlar daha fazla seçenek içeriyor ve insanların LGBTİ topluluğuna desteklerini göstermeleri için yeni yollar sunuyor.

Instagram, “Pride” ile ilgili tüm etiketlerin gökkuşağı renklerinde görünmesini sağlıyor

Onur Haftası’na özel olarak çıkardığı yeni çıkartma ve efektlerle cinsiyet eşitliğini savunan Instagram, platformdaki insanlara LGBTİ bireylerinin haklarına karşı daha fazla duyarlılık kazandırmayı amaçlıyor. Öte yandan LGBTİ temalı yeni özelliklerin henüz herkes için yayınlanmadığını söylemekte fayda var, ancak kısa süre zarfında dünya genelinde kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

2012 yılından bu yana Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Nisan 2020 verilerine göre Türkiye, 39 milyon kullanıcı ile dünyada en çok Instagram kullanıcısının olduğu 6. ülke konumunda.