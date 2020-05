ABD’li teknoloji devi Apple, LGBTİ topluluğunu desteklemek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla akıllı saati Apple Watch için Pride Edition adında özel bir kordon serisi satışa sundu.

Apple, akıllı saat pazarının lideri olan Apple Watch için tasarladığı Pride Edition adındaki yeni kordon modellerini satışa sundu. LGBTİ topluluğunu desteklemek amacıyla piyasaya sunulan kordonlar, iki farklı modelde geliyor.

Kordonlardan biri, LGBTİ topluluğunu simgeleyen gökkuşağı bayrağının renklerine sahip. Diğeri ise Nike spor kordonunun gökkuşağı renkleriyle yeniden tasarlanan versiyonu olarak dikkat çekiyor. Apple, yeni kordonların yakın zamanda watchOS 6.2.5 güncellemesi ile gelen Pride saat yüzü ile harika bir birliktelik sağladığını söylüyor.

Apple'dan LGBTİ bireyleri desteklemek için özel akıllı saat

Her iki yeni Pride Edition Apple Watch bandı da bugün itibarıyla Apple.com, Apple Store uygulaması ve açık olan Apple mağazalarında satışa çıktı. LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı yeni kordonların Apple Türkiye’de 329 TL’lik bir fiyat etiketi bulunuyor.

Yüksek performanslı özel floroelastomer malzemeden üretilen Nike Spor Kordon, basınçlı kalıplama yöntemiyle açılan delikler ile bileğin daha fazla hava almasını sağlıyor. Pürüzsüz ve yoğun malzeme, bileğinizi çok şık bir şekilde sarmakla kalmıyor, aynı zamanda rahat hissetmenizi sağlıyor.

Pride Edition Spor Kordon ise renkli floroelastomer şeritlerin tek tek, elle birleştirilmesiyle üretiliyor. Daha sonra şeritlere, makinede kalıp kesim işlemi ve basınçlı kalıplama yapılıyor. Dalgalı gökkuşağı tasarımında ufak farklılıklar yaratan bu işlem, her kordonun benzersiz bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca tokasındaki yepyeni pim mekanizması, bileğinize kolayca oturmasına imkan tanıyor.

Apple, Pride Edition serisi ile GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality ve ILGA World dahil üzere dünya çapında cinsiyet eşitliğini savunan 150’den fazla organizasyonu desteklemekten gurur duyduğunu açıkladı. Pride Edition serisine buradan göz atabilirsiniz.