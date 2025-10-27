Tümü Webekno
Instagram'a "Reels İzleme Geçmişi" Geldi: Nasıl Kullanılır?

Instagram, kaybettiğiniz Reels videoları bulmanızı sağlayacak harika bir özellik getirdi. Artık izleme geçmişinizi görüntüleyebileceksiniz.

Instagram'a "Reels İzleme Geçmişi" Geldi: Nasıl Kullanılır?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda. Bu kadar çok ilgi görmesinin nedenlerinden biri de kısa video formatı Reels. Her gün milyonlarca insan saatlerini Instagram’da Reels video izleyerek geçiriyor.

Şimdi ise Reels videolarla ilgili kullanıcıların sevindirecek bir özellik geldiği açıklandı. Instagram’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruya göre kullanıcılar, artık geçmişte izledikleri Reel videoları görebilecek.

İzleme geçmişi özelliği geldi

Basitçe anlatacak olursak Instagram Reels için izleme geçmişi özelliği eklenecek. TikTok’ta hâlihazırda birkaç yıldır bu özellik bulunuyordu. Şimdi ise Instagram’da kullanılmaya resmen başladı. Şu anda uygulama üzerinden son zamanlarda izlediğiniz Reels videoları görüntülemeniz mümkün.

Bu özelliğin kullanıcılar tarafından çok sevileceğini söyleyebiliriz. Bir video gördükten sonra onu kaybetmek gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Saatlerce arasanız dahi o videoyu yeniden bulamayabiliyorsunuz. İzleme geçmişi özelliği, bu durumu ortadan kaldıracak.

Instagram’ın İzleme Geçmişi özelliği nasıl kullanılır?

iz

  • Adım #1: Instagram’ı açın ve profilinize girin.
  • Adım #2: Sağ üstten ayarlara girin.
  • Adım #3: Hareketlerin bölümüne girin.
  • Adım#4: İzleme Geçmişi yazan yere basarak izlediğiniz videoları görüntüleyin. Tarihe göre filtreleme gibi özellikleri de var.
