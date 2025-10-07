Tümü Webekno
Instagram Rings Duyuruldu: İşte Yeni Ödül Programı Hakkında Detaylar

Instagram, Rings ismi verilen yeni bir ödül programı başlattı. Bu sistem kapsamında ödül kazanan içerik üreticilerine yüzük verilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Instagram, içerik üreticilerine yönelik farklı farklı programlara sahipken dün beklenmedik bir duyuruda bulundu. Dev platform, “Rings” adı verilen yeni bir ödül sistemi tanıttı. Bu sistemde dünya çapında az sayıda kullanıcı ödülü kazanma şansına sahip olacak. “Kültür değiştiren” ve “sınırları yıkan” üreticilere verileceği aktarılmış.

İlk olarak önümüzdeki hafta itibarıyla 25 içerik üreticisi “altın yüzük” kazanacak. Programda ödüller için bir jüri bile var. Bunlar arasında Instagram patronu Adam Mosseri, yönetmen Spike Lee, tasarımcı Marc Jacobs, YouTube Marques Brownlee, oyuncu Yara Shahidi, makyaj sanatçısı Pat McGrath ve daha fazlası yer alıyor.

Kazananlara gerçek bir yüzük ve dijital bir yüzük verilecek

Gelen bilgilere göre Instagram Ring kapsamında ödül kazanmayı başaran içerik üreticileri, İngiliz moda tasarımcısı Grace Wales Bonner tarafından tasarlanan fiziksel bir yüzük kazanacak. Aynı zamanda Instagram profillerinin etrafında görünecek dijital bir altın yüzüğün de sahibi olacaklar. Bunlara ek olarak bir de akış gönderileri beğenildiğinde ortaya çıkacak kendilerine özel bir beğeni butonu bile tasarlayabileckler.

Yani bu büyük ödülde herhangi bir para ödülü bulunmuyor. Bu pek şaşırtıcı değil çünkü Instagram son yıllarda içerik üreticilerinin para kazanma yollarını iyice azaltmıştı. Yılın başlarında profillerdeki reklamlar için ödeme yapan programı kapattığını görmüştük. Ondan önceki yıllarda da üreticilere ödeme yapan programlardan ve bonuslardan çoğu kaldırılmıştı.

Ancak bu kadar zor alınan yeni “Ring” ödül sisteminde kazananlara herhangi bir para ödememesi yapılmaması gerçekten ilginç. Sırf fiziksel bir yüzüğün ne kadar teşvik edici olduğu tartışılır. Ödülün yaratıcılığı yüksek, riskler almaktan korkmayan, insanları bir araya getirmeyi başaran kişilere verileceği açıklamalar arasında. Kazananların **16 Ekim’de **açıklanacağını belirtelim.

