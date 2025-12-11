Instagram'ın "Senin Algoritman" Özelliği Duyuruldu: Keşfetinizde Ne Çıkacağını Siz Seçeceksiniz

Instagram, kullanıcıların çok seveceği "Senin Algoritman" özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Şimdilik tek bir ülkede çıkan bu özellik, hangi konularda Reels göreceğinizi sizin belirlemenizi sağlıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın en çok kullanılan özelliği şüphesiz Reels ismi verilen kısa video formatı. Her gün milyonlarca insan saatlerini Reels videoları kaydırarak geçiriyor. Tabii ki herkesin Reels algoritması farklı çalışıyor, izlediğiniz videolara göre şekilleniyor. Ancak bazen hiç istemediğiniz videoları keşfetinizde görebiliyorsunuz.

İşte Instagram bunun artık yaşanmaması için yepyeni bir özelliğini kullanıma sunmaya başladığını açıkladı. “Senin Algoritman” ismi verilen bu özellik, kullanıcının ne tarz Reels görmek istediğini kendi seçmesini sağlayacak.

Hangi konularda Reels görmek istediğinizi seçebileceksiniz

Instagram’ın yeni özelliği, tahmin edebileceğiniz gibi yapay zekâyı kullanıyor. Direkt olarak Reels sekmesinde sağ üst kısma eklenecek yeni bir buton üzerinden kullanılabilecek. Buraya basıldığında kullanıcılar, keşfetlerinde ne tarz Reels videolar görmek istediklerini konu başlıklarıyla seçebilecek. Ayrıca neyi daha az görmek istediğiniz de ekleyebileceksiniz. Böylece yapay zekânın yardımıyla ilgili olduğunuz alanlardan videolar daha az gösterilecek, ilgili olmadıklarınızı görmeyeceksiniz.

İnsanların ilgili oldukları alanlar sürekli değiştiği için çok kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. İstediğiniz zaman değişiklik yapıp algoritmanızı değiştirebileceksiniz ve kontrol sizde olacak. Algoritması iyice çorbaya dönen kullanıcıların da çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yapay zekâ son zamanlarda neler izlediğinize bakarak sizin ilginizi çekebilecek konu önerileri de yapacak.

Yeni özellik şimdilik sadece ABD’de İngilizce dilindeki kullanıcılar için çıktı. Şirket, yakında yine sadece İngilizce olarak küresel çapta sunulacağını belirtmiş. Diğer dillere ne zaman destek sunulacağı konusunda ise bir bigli paylaşılmamış.