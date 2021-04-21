Instagram, nefret söylemi ve taciz içeren mesaj ve hesapları sınırlandıran yeni özelliklerini kullanıma açmaya hazırlanıyor. Herkesin hedef olabileceği homofobik, ırkçı, cinsiyetçi söylemlerin platformda minimuma indirilmesi için çalışmalar sürüyor. Duyurulan son özelliklerin birkaç hafta içerisinde tüm dünyada aktif olması amaçlanıyor.

Yakın zamanda taciz ve nefret söylemi gibi kural ihlallerine karşı yaptırımlarını artıran Instagram, yeni bir güncellemeyle siber zorbalığın kökünü kazımaya niyetleniyor. Platforma getirilecek yeni özelliklerle birlikte hem bu tür mesajlar filtrelenecek hem de engellenen kullanıcıların başka hesaplardan kişiye ulaşmasının önüne geçilecek.

Zorbalık internetle birlikte gelişmiş bir şey değil. Ancak internetin getirdiği başkalarına erişim kolaylığı, zorbalara bu konuda cesaret veriyor olacak ki siber zorbalık bugün ciddi bir problem haline gelmiş durumda. İnternet bilgisi yeterince gelişmemiş, küçük yaştaki kullanıcıları da etkileyen bu sorun, maalesef son nesillerin en büyük depresyon, anksiyete ve intihar sebeplerinden biri. Neyse ki sosyal platformların bu konuda aldığı önlemler gün geçtikçe gelişiyor.

Taciz ve nefret söylemi içeren mesajlar otomatik olarak filtrelenecek

Instagram’da açık olduğunda yorumları filtreleyen bir özellik zaten mevcut. Benzer bir özellik şimdi de mesajlar kısmına getiriliyor. Açtığınız takdirde bu özellik, DM’nize gelen saldırgan kelimeleri, cümleleri ve emojileri filtreleyecek ve bu mesajlar size ulaşamayacak. Bu tip mesajlar genelde tanınmayan ya da takip edilmeyen kişilerden geldiği için bu filtre sadece bu kişilere uygulanacak. Yani arkadaşınızla yaptığınız argo denebilecek atışmalar bu özellikle filtrelenmeyecek. İstenmeyen kelimeler, kullanıcılar tarafından kendi listelerine eklenebilecek. Ayrıca engellenmiş mesajlar kısmına girdiğinizde rahatsız edici mesajlar tarafından karşılanmayacak, sadece mesajın üzerine tıklarsanız yazıyı görebileceksiniz. Buradan itibaren mesajı kabul etmek, şikayet etmek ya da silmek size kalmış.

Engellenen kişi, yeni bir hesapla engelleyen kişiye ulaşamayacak

Yeni kullanıma sunulacak güncellemeyle inatçı zorba sorununa da bir çözüm getirilmiş olacak. Size ulaşmasını istemediğiniz kişiyi engellerken Instagram, size iki adet seçenek sunacak: Sadece bu hesabı engellemek ve kişi tarafından açılan tüm hesapları engellemek. İkinci seçeneği seçtiğiniz takdirde aynı telefondan açılan bütün hesapların size erişim şansı ortadan kalkacak.

Yorum filtresine yazım hatalı kelimeler de eklenecek

Instagram’da zaten yorumlar kısmında yorum filtreleme özelliği olduğundan bahsetmiştik. Yeni güncellemeyle birlikte bu filtrenin etki alanı genişleyecek. Küfürlerin yanlış yazımları ve kısaltmalarının da filtreye eklenmesiyle birlikte siber zorbalık, platformda olabildiğince azaltılacak. Bu yeni özellikler, dünyanın farklı yerlerinde birkaç hafta içinde kullanıma açılacak.