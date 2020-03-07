Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram, bir diğer sosyal medya devi TikTok'un oldukça işlevsel bir özelliğini kendi platformuna eklemek için çalışıyor. TikTok'ta 'Tepki Ver' olarak bilinen özellik, kullanıcıların daha yaratıcı içerikler ortaya koymasında önemli rol oynuyor.

Popülerliği her geçen gün artan TikTok uygulaması, geçtiğimiz yıl gelen yeni bir güncellemeyle birlikte “Tepki Ver” özelliğine kavuşmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başkalarına ait videolara anında videoyla tepki verebiliyor ve etkileşimlerini artırabiliyorlardı. Nitekim bu özellik, TikTok’un popülerliğini artırmasında büyük bir rol dahi oynamıştı.

Bir diğer sosyal medya devi olan Instagram’ın da TikTok’ta yer alan bu Tepki Ver özelliğine benzer bir özelliği kendi platformunda test ettiği öğrenildi. Söylenenlere göre Instagram’a gelecek bu özellik, yalnızca IGTV videolarında kullanılabilecek ve ‘Video tepkileri’ olarak adlandırılacak. Bununla birlikte kullanıcılar, yalnızca içerik oluşturucularının izin verdiği videolara tepki verebilecekler.

Instagram’a ‘Video Tepkileri’ özelliği geliyor:

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, ‘Video tepkileri’ özelliğinin IGTV yükleme aşamasının bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu noktada içerik oluşturucuları, takipçilerine onlarla bağlantı kurma şansı vermek için bu özelliği aktif etmek durumunda kalacaklar.

Tüm bu detayların TikTok’ta yer alan ‘Tepki Ver’ özelliğiyle benzer olduğu aşikâr. Kullanıcıların orijinal videolara kendi çektikleri videolarla tepki vermesine olanak sağlayan bu özellik, Çinli şirkete şimdiye kadar büyük bir başarı getirmiş ve kullanıcılara daha yaratıcı olma şansı tanımıştı. Bu özelliğin platforma eklenmesiyle birlikte uygulamanın kullanım oranının arttığı ve ilgi çekici içeriklerin yaygınlaştığı da bir diğer gerçek.

Bu durumun farkına Instagram, muhtemelen yeni özelliğiyle birlikte TikTok’unkine benzer bir başarı elde etmeyi planlıyor. Bildiğiniz gibi şirket, nispeten yeni sayılabilecek IGTV’yi bir hit haline getirmek için çok çalışıyor ve özelliği sürekli güncelliyor.

Instagram’ın bundan önce test ettiği bir diğer IGTV özelliği, içerik oluşturucularının platform üzerinden para kazanmalarına imkân veriyordu. Bu noktada özellik, IGTV’de YouTube benzeri reklamlar göstermek üzerine kurulu olmasıyla biliniyor ancak platforma ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor.