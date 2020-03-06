YouTuber Tom Scott’un yayınladığı yeni video gerçekten dikkat çekecek seviyede ilginç. Tom Scott , bir parça lazer ışınını eliyle durduruğu bir video paylaştı. Scott, videonun devamında ise lazer ışınını eliyle nasıl durdurduğunu(!) açıklıyor.

YouTuber Tom Scott, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında ilginç bir video yayınladı. Scott’un kanalında yayınladığı videoda, bir kaynaktan çıkan lazer ışınlarından bir parçanın Tom Scott’un önünde durduğu görülüyor. Scott, lazerin gerçekten önünde durduğunu göstermek için lazere elini uzatıyor ve lazerin eli etkileşime girdiği görülüyor.

Havada asılı duran lazer ışını görüntüsü tahmin edebileceğiniz gibi bir optik hileden ibaret. Scott’un bu videosunun arkasında, lazer sanatçısı Seb Lee-Delisle bulunuyor. Zira Lee-Delisle, dünya çapında bu tür lazer gösteri hazırlıyor. Lazer sanatçısı lazer gösterisi hazırlamak için bir lazer makinesi, özel bir program ve rolling shutter ismi verilen özel bir kamera kullanıyor.

Tom Scott’un videosunda bu kamera, Scott’un hemen yan tarafında bulunuyor. Lazer ışınları, hızlı mikro darbeler aracılığıyla üretilir. Rolling Shutter kamera ile beraber kullanılan program, lazer ışını kesikli bir çizgi halinde yayılıyor gibi bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Lazer ışınının hava duruyor gibi göründüğü video