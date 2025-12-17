Instagram TV Uygulaması Duyuruldu: TV Başında Saatlerce Reels Kaydırabileceksiniz

Instagram, popüler kısa video formatı Reels'i yakında TV'lerden de izleyebilmemize olanak tanıyacak. Şirket böylelikle özellikle YouTube ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

Instagram, kısa video formatı Reels’i bu kez televizyon ekranlarına taşıyor. Meta, büyük ekranda Reels izlemeyi mümkün kılan yeni bir Instagram TV uygulamasını test etmeye başladığını duyurdu.

Yeni uygulamanın ana ekranında, kullanıcılara özel hazırlanmış yatay video koleksiyonları yer alıyor. Bir videoya tıklandığında, dikey formatta tam ekran Reels izlenebiliyor. Videonun yanında açıklamalar, beğeni ve paylaşım sayıları da görüntüleniyor. Ayrıca yine tıpkı telefondaki gibi bir sonraki video ekrana aşağıdan kayarak geliyor.

Reels videoları TV'de nasıl çalışacak?

Instagram sözcüsü Christine Pai’ye göre kullanıcılar, takip ettikleri hesapların yanı sıra ilgi alanlarına göre önerilen popüler içerikleri de izleyebilecek. Uygulamada “Kanallar” adı verilen ve spor, yemek, müzik ya da güncel trendler gibi temalara göre gruplanmış Reels’lar bulunacak. Böylece tek tek içerik üreticisi aramadan, ilgi alanlarına göre keşif yapmak kolaylaşacak.

TV uygulaması üzerinden arama yaparak favori içerik üreticilerini bulmak, Reels odaklı profilleri incelemek de mümkün. Ayrıca uygulamaya beş farklı hesap eklenebiliyor, böylece evdeki herkes kendi zevkine göre Reels izleyebiliyor. İlerleyen dönemde telefonu kumanda olarak kullanma gibi yeni özelliklerin eklenmesi de planlanıyor.

Instagram bu adımıyla, televizyonu yeni bir dijital rekabet alanı olarak gören YouTube, TikTok ve Netflix gibi devlerin arasındaki yarışta yerini almaya hazırlanıyor. Yani görünen o ki kısa videolar artık TV'de de yeni bağımlılığımız olacak...