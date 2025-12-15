YouTube TV Uygulamasının Tasarımı Değişti: İşte Yenilikler

YouTube, TV uygulamasında önemli tasarım değişikliklerine gitti. Bu değişiklikler, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getiriyor.

Dünyanın en popüler video uygulaması konumunda bulunan YouTube’un en çok kullanıldığı yerlerden biri de şüphesiz televizyonlar. Öyle ki dünya çapından on milyonlarca insan YouTube’u **televizyonları üzerinden **kullanmayı tercih ediyor. Şimdi de işte tam olarak bu konuda bir gelişme yaşandı.

YouTube, TV uygulamasında bazı tasarım değişikliklerine gitti. Yenilenen tasarım, kullanıcıların platformda daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Peki YouTube’un TV’deki video oynatıcısında tam olarak yeni neler var?

YouTube’un TV’deki video oynatıcısında başlıklar ve kontroller değişti

YouTube’un TV uygulamasında artık kontrollerin ve video başlıklarının yerinin değiştirildiğini göreceksiniz. Artık video başlıkları televizyonlarda YouTube video oynatıcısının sol üstünde yer alacak. Ayrıca tıklanabilir de olmayacaklar ve diğer interaktif kontrollerden ayrılacaklar.

Yeniden konumlandırılan kontrollerden bahsedecek olursak şirket, bu kontrolleri toplamda 3 farklı alanda gruplandırmış. Sol tarafta artık kanal, açıklamalar ve abone olmayı göreceksiniz. Ortada önceki, durdurma ve sıradaki butonları yer alacak. Sağda ise beğenme, beğenmeme, yorum yapma, kaydetme, altyazı, ayarlar gibi bölümler bulunacak.

Bunlar dışında yepyeni bir “Açıklama” butonu eklenmiş. İngilizcede “Description” olarak geçen bu buton videonun meta verilerine, yorumlarına, içerik üreticsinin detaylarına hızlıca erişmenizi sağlıyor. Ayrıca her zaman görülebilir olan geliştirilmiş abone olma butonu, canlı spor müsabakalarında aynı anda farklı birden fazla izleme, Music ve Premium’da ekran modu gibi yenilikler de TV uygulamasında var. Bu değişiklikler, kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. Herkese gelmesi birkaç hafta sürebilir.