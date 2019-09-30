Instagram video indirme özelliği ne Android ne de iOS cihazlarda bulunmuyor. Çok beğendiğimiz video ve fotoğrafları indirmek için Instagram içeriklerine olanak sağlayan indirme siteleri ve uygulamaları kullanmamız gerekiyor. Sizler için en güvenli indirme site ve uygulamalarını sıraladık.

Instagram, sosyal medya sitelerinin en çok kullanılanı olan Instagram’ı her gün milyonlarca insan ziyaret ediyor. Artık insanların sosyalleşmek olarak kullandığı sosyal medya devi, genellikle mobil cihazlarda daha kullanışlı olduğu için rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Ama bildiğiniz gibi Instagram video indirme ve fotoğraf indirme gibi destekler sunmuyor.

Her ne kadar beğendiğimiz gönderileri arşive ekliyor olsak da bunları indiremiyoruz. Ama tabii ki üçüncü parti yazılımlar sayesinde bu sorunu aşmak mümkün. Instagram’ın geliştiricilere verdiği API desteği sayesinde günümüzde artık birçok işlemi yapabildiğimiz üçüncü parti uygulamalar mevcut.

Peki Instagram video indirme uygulamaları hem bilgisayarımıza hem de telefonlarımıza video ve fotoğraf indirebiliyor mu? Bu sorunun cevabı evet. Tarayıcı üzerinden pek fazla özelliğini kısıtlayan Instagram’ın yine verdiği API desteği sayesinde hem mobil cihazlarımıza hem de bilgisayarlarımıza indirebiliriz.

Instagram video indirme - Android:

1. Yöntem: Instagram'dan internetsiz, uygulamasız nasıl video indirilir?

Yeryüzünde en çok kullanılan işletim sistemi olan Android, tamamen açık kaynak kodlu olduğu için telefon üreticilerinin bir numarası durumda. Hal böyle olunca en çok kullanılan sosyal medya devi Instagram, Android cihazlarda son derece stabil şekilde çalışıyor.

Instagram’da gördüğümüz güzel video ve fotoğrafları herhangi üçüncü parti program gerektirmeden Android cihazlarımıza indirmek mümkün. Bu aslında Android’in bize tanıdığı fırsat diyebiliriz. İzlediğiniz videolar otomatik olarak cihazınıza kaydediliyor. Bu videoları bulmak için yapmanız gereken işlemler şöyle;

Dosya yöneticisine girin,

Android > Data > com.instagram.android > Cache > Videos yolunu izleyin,

Dosyaların uzantısını MP4 olarak değiştirin.

Bu sayede Android işletim sisteminin Instagram için tuttuğu cache yani log kayıtlarına erişebilir ve videoları izleyebiliriz. Unutmadan hatırlatalım, videolar ters orantılı listelenir. Yani en son izlediğiniz video ilk baştadır.

2. Yöntem: Uygulama yok, ancak bir internet sitesi kullanıyoruz:

Buraya tıklayarak Dredown adlı siteye gidin,

Instagram’ı seçin,

İndireceğiniz videonun sağ üstteki üç noktasına tıklayın,

Bağlantı adresini kopyalayıp Dredown’daki kutucuğa yapıştırın,

Dredown butonuna tıklayın

Yukarıdaki programsız yöntemler dışında tabii ki birçok üçüncü parti program sayesinde video ve fotoğrafları indirebiliyoruz. Ama bu programlar arasında kötü niyetli yazılımlara sahip olanlar da var. Bu tür kötü niyetli yazılımlara maruz kalmamanız için sizlere güvenle indirebileceğiniz 5 adet uygulama önereceğiz.

3. Yöntem: Instagram video indirme uygulamaları:

Video downloader - for Instagram repost app: Instagram video ve fotoğraf indirme programları arasında en çok kullanılan uygulama tartışmasız video downloader’dır. Şu anda yarım milyondan fazla insan tarafından indirilen uygulama sayesinde çok kolay şekilde videolarınızı indirebilirsiniz.

Instagram’da beğendiğiniz video veya fotoğrafın sağ üstteki üç noktasına tıklayın,

Bağlantı paylaşım adresini kopyalayın,

Instagram Video Downloder uygulamasındaki bölüme yapıştırın,

Download seçeneğine tıklayın.

Instagram video indirme - iOS (iPhone):

Instagram maalesef Android gibi cache tutmadığı için direkt olarak programsız şekilde video ve fotoğraf indirmek mümkün olmuyor. Şayet iOS işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız AppStore üzerinden üçüncü parti yardımcı uygulamalar indirmeniz gerekiyor.

iOS kullanıcıları için önerebileceğimiz en uygun program Documents olacak. Birçok işimizi kolaylaştırdığı gibi Instagram video ve fotoğraf indirmeye de olanak sağlıyor. Uygulama indirme verisini Savefrom.net’ten çekiyor.

Yani indireceğiniz içerikleri Documents aracılığıyla savefrom.net adresinden indiriyorsunuz. Documents uygulaması sizin için güvenliği sağlamakla kalmıyor, indirme hızınıza da olumlu katkı sağlıyor.

Documents uygulamasını, aşağıdaki butona tıklayarak iPhone'a kurun,

Instagram’da beğendiğiniz video veya fotoğrafın paylaşma adresini kopyalayın,

Documents üzerinden https://tr.savefrom.net sitesine girin,

Bağlantı adresini yapıştırın,

İndir butonuna tıklayın

Instagram video indirme - PC (Windows):

Instagram’ın kullanışının mobil cihazlarda daha stabil olduğunu söylemiştik. Ama tabii ki sosyal medya sitesinde belli özelliklerle bilgisayarlarımızdan da dolaşabiliyoruz. Ve yine API desteği sayesinde bilgisayarımıza beğendiğimiz video ve fotoğrafları indirebiliyoruz.

Ama maalesef mobil cihazlarda olduğu gibi üçüncü parti uygulamalar sayesinde değil, tarayıcı tabanlı internet siteleri sayesinde indirebiliyoruz. Her ne kadar onlarca kullanışlı site olsa da aşağıda verdiğimiz en güvenli ve stabil çalışan 5 siteyi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gramsave : Gramsave sitesi Instagram profil, video ve fotoğraf, IGTV ve etiket indirme imkanları sunarak en çok kullanılan siteler arasında yer alıyor. Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

: Gramsave sitesi Instagram profil, video ve fotoğraf, IGTV ve etiket indirme imkanları sunarak en çok kullanılan siteler arasında yer alıyor. Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Pickvideo : Tam 1000’den fazla platform ve site destekleyen Pickvideo, en çok kullanılan siteler arasında yer alıyor. En stabil çalışan uygulamaları Instagram, Youtube, Facebook ve Twitter. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

: Tam 1000’den fazla platform ve site destekleyen Pickvideo, en çok kullanılan siteler arasında yer alıyor. En stabil çalışan uygulamaları Instagram, Youtube, Facebook ve Twitter. Siteye buradan ulaşabilirsiniz. Insloader: Hem tarayıcı üzerinden hem de Google Chrome eklentisi olarak hizmet veren site, Instagram indirme araçlarından birisi olarak uzun süredir aktifliğini koruyor.

Hem tarayıcı üzerinden hem de Google Chrome eklentisi olarak hizmet veren site, Instagram indirme araçlarından birisi olarak uzun süredir aktifliğini koruyor. Dredown : Yukarıda da bahsettiğimiz Dredown sitesi, Twitch dahil birçok platformu destekliyor. Kolayca Instagram içeriklerini indirebilirsiniz. Buraya tıklayarak direkt siteye gidebilirsiniz.

: Yukarıda da bahsettiğimiz Dredown sitesi, Twitch dahil birçok platformu destekliyor. Kolayca Instagram içeriklerini indirebilirsiniz. Buraya tıklayarak direkt siteye gidebilirsiniz. Saveinsta: Adından da anlayacağınız üzere sadece Instagram için indirme desteği veren sitenin kullanımı oldukça basit. Siteye buradan gidebilirsiniz.

Instagram neden bilgisayarda kısıtlı özelliklerle çalışıyor?

Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Facebook ve WhatsApp’ın sahibi Mark Zuckerberg, Instagram’ı satın almadan önce Instagram bir mobil uygulama olarak geliştirilmişti. Sadece mobil cihazlara destek veren uygulamanın WebView yani internette görüntüleme olarak bilgisayarlarda hizmet veriyor. Yani uygulamayı sadece görüntüleyebiliyoruz bileşenlerini kullanamıyoruz.

Instagram gizli hesapların video indirebilir miyiz?

Maalesef bunun bir yolu yok. Hangi hesabın videosunu veya fotoğrafını indirecekseniz o hesabı ya takip ediyor olmalısınız ya da hesabın gizli olmaması gerekiyor. Aksi durumda hiçbir platform için ne video ne de fotoğraf indiremezsiniz.

Apple neden kendi cihazlarında Android gibi video kaydedilmesine izin vermiyor?

Android gibi cache tutulmasına izin vermeyen Apple, bunun sebebi olarak kişisel güvenlik olduğunu söylüyor. Kullanıcılarının loglarını tutmanın zararlı olacağını düşünen şirkete birçok yazılımcı da destek veriyor. Android’in cache tutarak kişisel verileri tehlikeye atmasını savunan Apple’ın bu kararı uzun süre daha değişmeyecek gibi gözüküyor.

Android’in cache tutması uzun süredir devam eden eleştiri konusu. Her ne kadar Instagram kullanıcıları için büyük kolaylıklar sunuyor olsa da genel olarak bakıldığında her hareketimizin log tutulması bizi korkutmuyor değil.