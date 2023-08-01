Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik, yapay zekâ araçlarıyla oluşturulan içeriklere bir etiket ekleyecek. Kullanıcı, bu sayede gördüğü şeyin gerçek mi yoksa yapay zekâ ile mi oluşturulduğunu anlayabilecek.

Sosyal medya devi Meta'nın Instagram için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin açığa çıkarttığı bu yeni özellik, Meta AI aracılığıyla oluşturulan içeriklere, kaldırılamayan bir etiket getirmeyi amaçlıyor. Instagram'daki kullanıcılar, bir görselin yapay zekâ aracılığıyla oluşturulduğunu bu etiket ile kolayca anlayabilecekler.

Meta'nın kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test ettiği öğrenilen yeni özellik, bir gönderiye "yapay zekâ tarafından üretildi" şeklinde bir bilgilendirme metni ekleyecek. Kullanıcı, bu metin sayesinde gerçek bir görüntü ile yapay zekâ tarafından oluşturulan veya düzenlenen bir görüntü arasında ayrım yapabilecek. Burada şöyle bir bilinmez söz konusu. Yapay zekâ tespit etme özelliğinin sadece Meta AI'den mi ibaret olacağı yoksa örneğin DALL-E tarafından oluşturulan görsellerin de mi tespit edileceği net değil.

Instagram'daki yeni özellik işte böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda, açıklamaların Meta AI özelinde olmadığını görüyoruz. Yani görüntü odaklı diğer yapay zekâ araçları da bu özelliğin kapsamında olabilir.

Peki Meta, neden böyle özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde; Google, Meta ve Open AI gibi şirketlerin ABD hükümeti ile yaptığı bir görüşmeden bahsetmiştik. Biden yönetimi, şirketlerden yapay zekânın risklerini engellemek adına çalışmalarını istemiş, şirketler de bu talebi kabul etmişlerdi. O gün, "herhangi bir içeriğin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunun anlaşılması için yeni bir filigran sistemi" uygulamasının da kabul edildiğini söylemiştik. İşte bugün ortaya çıkan özellik, Biden yönetimine verilen sözlerin bir parçası.