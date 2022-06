Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram iyi güzel ama bio metnimizi şöyle havalı bir yazı tipiyle değiştirsek daha iyi olmaz mı? Maalesef Instagram, kullanıcılarına böyle bir özellik sunmuyor ancak bu hizmeti veren pek çok farklı internet sitesi bulunuyor. Gelin Instagram biyografisinde yazı tipi değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Sosyal medya platformu geliştiricileri genel olarak şık görünen ve tüm cihazlarda kararlı bir kullanım sergileyen arayüzler üretmeyi hedeflerler. Herkese uygun olması için de çoğu zaman bu arayüzlerde kullanılan yazı tipi ve benzeri özellikler standart bir sadeliğe sahip olur. Ben sadelik değil, şekilli yazı tipleri istiyorum diyorsanız maalesef bu özelliği Instagram gibi sosyal medya platformlarında bulamazsınız. Neyse ki bir çözümü var.

Instagram biyografinizdeki ya da gönderi açıklamalarınızdaki yazı tiplerini değiştirmek için kullanabileceğiniz pek çok farklı internet sitesi var. Bu internet siteleri tamamen ücretsiz ve ne üye olmanız gerekiyor ne de bir şeyler indirmenize gerek var. Yalnızca yazı tipini değiştirmek istediğiniz cümleyi yazıyor ve alternatif yazı tiplerinden birini seçiyoruz. Gelin Instagram biyografisinde yazı tipi değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Instagram biyografisinde yazı tipi değiştirme nasıl yapılır?

Yöntem #1: Fossbytes internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Fossbytes internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Fossbytes internet sitesini açın. Adım #2: Insta Bio / Photo Caption metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın.

Insta Bio / Photo Caption metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın. Adım #3: Scroll to see insta text in different fonts başlığı altında alternatif yazı tiplerini göreceksiniz.

Scroll to see insta text in different fonts başlığı altında alternatif yazı tiplerini göreceksiniz. Adım #4: Yazı tipinin üzerine tıklayarak yandaki ekranda önizlemesini görebilirsiniz.

Yazı tipinin üzerine tıklayarak yandaki ekranda önizlemesini görebilirsiniz. Adım #5: Kullanmak istediğiniz yazı tipinin yanındaki Copy yazısına tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazı tipinin yanındaki Copy yazısına tıklayın. Adım #6: Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın.

Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın. Adım #7: Kopyaladığınız metni yapıştırın.

Kopyaladığınız metni yapıştırın. Adım #8: Değişiklikleri kaydedin

Değişiklikleri kaydedin Adım #9: İşlem tamam.

Fossbytes internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Fossbytes internet sitesi, kullanabileceğiniz sayısız yazı tipi sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçerek Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamaların özellikleri gereği her yazı tipi göründüğü gibi durmayabilir.

Yöntem #2: Lingojam internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Lingojam internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Lingojam internet sitesini açın. Adım #2: Text goes here… yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın.

Text goes here… yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın. Adım #3: Hemen yan ekranda alternatif yazı tiplerini göreceksiniz.

Hemen yan ekranda alternatif yazı tiplerini göreceksiniz. Adım #4: Ekranı aşağı kaydırarak çok daha fazla yazı tipine ulaşabilirsiniz.

Ekranı aşağı kaydırarak çok daha fazla yazı tipine ulaşabilirsiniz. Adım #5: Kullanmak istediğiniz yazı tipini seçerek kopyalayın.

Kullanmak istediğiniz yazı tipini seçerek kopyalayın. Adım #6: Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın.

Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın. Adım #7: Kopyaladığınız metni yapıştırın.

Kopyaladığınız metni yapıştırın. Adım #8: Değişiklikleri kaydedin

Değişiklikleri kaydedin Adım #9: İşlem tamam.

Lingojam internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Lingojam internet sitesi, kullanabileceğiniz sayısız yazı tipi sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçerek Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamaların özellikleri gereği her yazı tipi göründüğü gibi durmayabilir.

Yöntem #3: Fonts For Instagram internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Fonts For Instagram internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Fonts For Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Your Text Here :) yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın.

Your Text Here :) yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın. Adım #3: Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz.

Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz. Adım #4: Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın.

Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın. Adım #5: Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın.

Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın. Adım #6: Kopyaladığınız metni yapıştırın.

Kopyaladığınız metni yapıştırın. Adım #7: Değişiklikleri kaydedin

Değişiklikleri kaydedin Adım #8: İşlem tamam.

Fonts For Instagram internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Fonts For Instagram internet sitesi, kullanabileceğiniz sayısız yazı tipi sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçerek Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamaların özellikleri gereği her yazı tipi göründüğü gibi durmayabilir.

Yöntem #4: IG Fonts internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden IG Fonts internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden IG Fonts internet sitesini açın. Adım #2: Type text your here :) yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın.

Type text your here :) yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın. Adım #3: Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz.

Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz. Adım #4: Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın.

Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın. Adım #5: Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın.

Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın. Adım #6: Kopyaladığınız metni yapıştırın.

Kopyaladığınız metni yapıştırın. Adım #7: Değişiklikleri kaydedin

Değişiklikleri kaydedin Adım #8: İşlem tamam.

IG Fonts internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. IG Fonts internet sitesi, kullanabileceğiniz sayısız yazı tipi sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçerek Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamaların özellikleri gereği her yazı tipi göründüğü gibi durmayabilir.

Yöntem #5: Text Kool internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Text Kool internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Text Kool internet sitesini açın. Adım #2: YOUR TEXT HERE yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın.

YOUR TEXT HERE yazılı metin kutusuna yazı tipini değiştirmek istediğiniz metni yazın. Adım #3: Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz.

Ekranı aşağı doğru kaydırdıkça alternatif yazı tiplerini göreceksiniz. Adım #4: Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın.

Kullanmak istediğiniz yazı tipinin üzerine tıklayarak kopyalayın. Adım #5: Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın.

Yazıyı eklemek istediğiniz biyografinizi ya da Instagram gönderinizi açın. Adım #6: Kopyaladığınız metni yapıştırın.

Kopyaladığınız metni yapıştırın. Adım #7: Değişiklikleri kaydedin

Değişiklikleri kaydedin Adım #8: İşlem tamam.

Text Kool internet sitesi üzerinden Instagram yazı tipi değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Text Kool internet sitesi, kullanabileceğiniz sayısız yazı tipi sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçerek Instagram başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamaların özellikleri gereği her yazı tipi göründüğü gibi durmayabilir.

Sosyal medya hesaplarınızı çok daha hareketli hale getirmek için Instagram biyografisinde yazı tipi değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem için kullanabileceğiniz alternatif yöntemlerden bahsettik. Listemizdeki internet sitelerini kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.