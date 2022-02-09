Instagram, "Activity" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, paylaşılan gönderilere gelen yorumların ve hatta gönderilerin kendisinin toplu bir şekilde silinebilmesini sağlıyor. Instagram'ın kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni özelliği yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunulacak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcı deneyimini tamamıyla iyileştirecek yeni bir özellik duyurdu. "Activity" (Türkçe sürüme Etkinliğiniz olarak gelme ihtimali yüksek) olarak isimlendirilecek bu özellik, kullanıcıların hesapları üzerindeki denetimi iyiden iyiye artıracak.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre Activity, kullanıcıların gönderilerdeki yorumların ya da doğrudan gönderilerin toplu şekilde birkaç dokunuşla kaldırılmasını sağlayacak. Ayrıca geçmişteki etkileşimler ve arama etkinliklerine ilişkin detaylar da Activity bölümü içerisinde kullanıcıları bekliyor olacak.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Instagram, yeni özelliği ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu özelliğin amaçlarına da değindi. Şirkete göre kullanıcılar, Activity sayesinde hem geçmiş etkileşimlerine çok kolay bir şekilde ulaşma imkanı yakalayacaklar hem de gönderilerini kolaylıkla silebilecekler. Daha önce tüm gönderilerin ve yorumların tek tek yönetilebildiğini düşündüğümüzde, bu özelliğin pek çok kullanıcı tarafından beğenileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Instagram'ın Activity isimli yeni özelliği, kullanıcılara sunulmaya başladı. Haliyle bu özellik, her an sizler için de kullanılabilir olabilir. Eğer söz konusu özelliği deneyimleme imkanı yakaladıysanız, düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.