Instagram'ın 13 yaş ve altındaki çocuklar için oluşturmak istediği özel uygulama, 75'ten fazla din insanı tarafından yazılan bir mektupta eleştirildi. Mark Zuckerberg'in muhatap olduğu mektupta, bu özel sürümün çocuk sağlığı için uygun olmadığı ifade edildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, geçtiğimiz yıl 13 yaş ve altındaki çocuklar için özel bir sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuş ancak gelen tepkiler üzerine projeyi askıya aldığını açıklamıştı. Ancak bu askıya alma işlemi tam anlamıyla bir vazgeçiş değildi. Bu durum şimdi, 75'ten fazla din insanının gündemine geldi.

ABD'de çocukların korunması için kurulmuş bir dernek olan Fairplay, ülkedeki bir grup din insanının bir araya gelip Mark Zuckerberg'e yazdığı açık mektubu servis etti. Bu mektupta, Instagram Kids'in askıya alınmasının yeterli olmadığı, projenin tamamen iptal edilmesi gerektiği ifade ediliyordu. Peki din insanının, neden böyle bir şey düşünüyor?

"Çocukların iyiliği için uygun değil"

Mark Zuckerberg'e gönderilen mektupta, "Olgunlaşmamış beyinleri hedef alan, etik olmayan veri madenciliği yapan ve kâr amacı güden sosyal medya platformlarının çocukların iyiliği için bir araç olmadığını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi. Gelen tepkilerden sonra projenin askıya alındığını duyduklarında sevindiklerini ancak projeden tamamen vazgeçilmemesini dehşetle karşıladıklarını belirten din insanları, projenin yeniden gündeme gelmesini istemediklerini beyan ettiler.

Mektupla ilgili açıklamalar, Instagram sözcüsü Stephanie Otway tarafından değerlendirildi. Bu projedeki esas amacın daha iyi bir ebeveyn denetimi olduğunu belirten Otway, Instagram Kids ile ilgili geçmişteki açıklamalarının hala geçerli olduğunu, yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.