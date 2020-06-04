Instagram, ABD’de gerçekleşen protestolarda bilgiye daha hızlı ulaşmak için daha fazla kullanıcıya “Yukarı Kaydır” özelliğini getiriyor. Yeni özellik, 10.000’den fazla kullanıcıya sahip olan doğrulanmış hesaplarda kullanılacak.

Instagram hikayelerinde özellikle yüksek takipçili sayfalarda bulunan “Yukarı Kaydır” özelliği, şimdi daha fazla insan için erişilebilir oldu. ABD merkezli olarak gerçekleşen protestolarda insanların bilgiye daha hızlı ulaşması için gerçekleştirilen bu yeni karara göre, bundan sonra 10.000’den fazla takipçisi olan doğrulanmış hesapların “Yukarı Kaydır” özelliğine erişebileceği açıklandı. Bu özelliğe herkesin erişmesi için change.org üzerinde de bir imza kampanyası başlatılmıştı.

George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu ortaya çıkan protestolarda pek çok kişi sosyal medyayı anlık haber aracı olarak kullanıyor. Protestolarda anlık olarak kaydedilen görüntüler YouTube, Twitter gibi platformlara kaydedilerek daha fazla insana aktarılıyor. İnsanların iletişim yolunun önünü açmak isteyen Instagram da “Yukarı Kaydır” özelliğiyle kişilerin kullanıcılarına anlık bağlantılar sunmasını sağlıyor.

Yukarı Kaydır özelliği neden herkese sunulmuyor?

Yukarı Kaydır özelliği, genel olarak yüksek takipçili hesaplara verilir. Bu hesaplar, bağlantıları kullanarak paylaşılan haberler, satılan ürünler, YouTube’da yayınlanan videolar gibi şeyleri paylaşırlar. Bu özellik herkes için paylaşılırsa bazı kişilerin özelliği kötü niyetli bir şekilde kullanacağı öngörülebilir. Bu noktada spam ve kötü amaçlı yazılımlara yol açan bağlantılar paylaşılabilir. Instagram ise bu sorunla karşılaşmamak adına yüksek takipçili doğrulanmış hesaplarda bu özelliği paylaşıyor.

Instagram’da bu özelliğe sahip olmayan kullanıcılar ise profilleri üzerinden bağlantı veriyorlar. Bu da elbette kişinin o bağlantıya tıklaması için hikayelerden çıkmasına neden oluyor. Şirket, şimdi bu adımıyla protestolarda yaşanan olayların daha hızlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak. İlerleyen günlerde bu özellikle ilgili değişiklikler olacak mı, hep birlikte göreceğiz.