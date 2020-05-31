Instagram, İki Katlı Hikayeler Özelliğini Test Etmeye Başladı

Bazı Instagram kullanıcıları, akışlarında çift katlı Hikayeler listesi görmeye başladıklarını bildirdi. Instagram da bu özelliğin şu anda test edildiğini doğruladı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da, şu sıralar yepyeni bir özellik test ediliyor. Uygulamanın tasarımında da önemli değişikliklere sahip olması beklenen bu yeni özellik, normalde tek bir şerit halinde yer alan hikaye akışını çift katlı şekilde sunuyor. Şu anda test aşamasında olan özellik sayesinde, tek seferde daha fazla hikayenin ana ekranda listelenmesi sağlanacak.

Pek çok kullanıcı, çift katlı Hikayeler özelliğinin uygulamada göründüğünü bildirdi. Instagram, bu yeni özelliği “Instagram deneyiminizi iyileştirmek için her zaman yeni yollar test ediyoruz” açıklamasıyla doğruladı. Yeni özelliğin çıkış yapıp yapmayacağı ise henüz kesin değil, test aşamasında istenilen başarıya ulaşmazsa belki de hiç karşımıza da çıkmayabilir. Ayrıca bu özelliğin tam olarak nasıl işlediği de henüz bilinmiyor.

Instagram’ın Hikayeler özelliği nasıl geldi?

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, 2016 yılında Snapchat’in Hikayeler özelliğini alıp Instagram’a entegre etti. Bir nevi “fikir hırsızlığı” olarak da kabul edebileceğimiz bu eylem, buna rağmen Instagram’ın kullanım sürelerinde inanılmaz bir artışa neden oldu. Günümüzde Snapchat eski günlerinden çok uzakken Instagram ise en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu. Elbette bu noktada Zuckerberg’ün Snapchat’ten kopyaladığı Hikayeler özelliğinin etkisi fazlasıyla büyük.

Aslında Instagram’ın bu özelliği daha uzun süreden beri geliştirdiği düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda tersine mühendislik analisti Jane Manchun Wong, Instagram’da Hikayeler’i birden fazla satırda gösteren bir dizi arka plan kodu tespit etmişti. Wong, bunun dışında Hikayeler arasında hızlı geçişi kolaylaştıracak bazı özellikleri de ortaya çıkarmıştı.

Görünen o ki Facebook, Instagram için bazı özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özellikler ne zaman hayata geçecek şu an için bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde Instagram’ın Hikayeler özelliğine yeni güncellemeler geldiğine şahit olabiliriz.