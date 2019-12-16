Fotoğraf ve video paylaşımı denince akla ilk gelen uygulama olan ve Facebook altında faaliyet gösteren Instagram, bugünden itibaren gönderi açıklamalarını inceleyecek.

Instagram, bugünden itibaren kullanıcılarının profillerine yükledikleri fotoğraf veya video açıklamalarının denetleneceğini ve uygun olmadığı düşünülen açıklamalara "Potansiyel rahatsız edici açıklama" uyarısı gösterileceğini açıkladı. Bir Instagram kullanıcısı, diğer kullanıcıları rahatsız edebilecek potansiyele sahip olan başlıkla bir şey paylaşırsa uygulama, kullanıcıyı uyaracak ve açıklamayı düzenlemeye teşvik edecek.

Bu uyarı, karşımıza tek bir seçenekle gelmeyecek. Aynı zamanda Instagram, kullanıcılarına "Değiştirmeden paylaş" seçeneğini de sunacak. Yeni özellik, Instagram’ın temmuz ayında tanıttığı bir yazılım aracını kullanıyor. Şirket; bu yeni sistemin, siber zorbalıkla mücadele için umut verici olduğunu belirtti.

Instagram, siber zorbalıkla mücadele için elini güçlendiriyor:

Bu, Instagram’ın kendi platformunda siber zorbalıkla başa çıkması için aldığı bir dizi önlemlerden birisi. Geçen sene şirket, kullanıcıların zorbalıklardan korunmasını sağlayan yeni bir kısıtlama özelliği getirmişti. Rahatsız edici yorumları filtrelemek, fotoğraflar ve başlıklardaki kötü söylemleri engellemek için farklı sistemler kullanmaya başlamıştı.

Instagram, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtiyor:

Diğer sosyal medya uygulamalarına kıyasla buradaki fark, Instagram’ın yeni geliştirdiği sistemle beraber kendi belirlediği kuralları aşan kullanıcılar için engelleme getirmek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre platformda bulunan siber zorbaları durdurmak hiç kolay değil fakat bu konuda çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların son hız devam edeceğini belirtti.

Instagram’ın bu yeni özelliği, şimdilik belirli ülkelerde var fakat şirketin yaptığı açıklama; önümüzdeki aylardan itibaren bu sistemin, dünya genelinde olarak aktif olacağı yönünde. Instagram'ın bu konuda aldığı önlemlerin şimdiden etkisini gösterebileceğini söylemek mümkün. Şirketin bu özelliği ülkemizde de kullanıma sunup sunmayacağı ya da sunacaksa ne zaman sunacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.