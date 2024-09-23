Son dönemde ciddi bir düşüşte olan ve değerinin büyük kısmını kaybeden Intel, yeni bir fırsat yakaladı. ABD'li firma Apollo, çip devine 5 milyar dolar yatırmak istiyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyü çip şirketlerinden olan Intel, son dönemde ciddi şekilde düşüşteydi. Öyle ki milyarlarca dolar zarar ediyordu. Ağustos ayında açıklanan 2. çeyrek verilerinde net kârında %85’lik bir düşüş olduğu görülmüştü. Ayrıca bu yılın başından beri de değeri %60’dan fazla azalmıştı.

Şimdi ise çok kötü bir dönemden geçen Intel’i rahatlatabilecek bir gelişme yaşandı. Bloomberg’ün aktardığına göre çip devi, yakında devasa bir yatırım alabilir.

Apollo isimli şirket, Intel’e 5 milyar dolar yatırmak istiyor

Konuya yakın kişilere dayandırılan ,ddiaya göre ABD merkezli varlık yönetim firması Apollo, Intel’e miktarı 5 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir yatırım yapmak istiyor. Bu tarz bir miktar Intel için can suyu olma potansiyeline sahip olsa da şu an için henüz hiçbir şey kesin değil.

Bloomberg’e göre Intel yöneticileri şu sıralarda Apollo’nun teklifini değerlendiriyor. Görüşmeler, hâlâ erken aşamalarında ve sonuçlanmamış. Yani hiç gerçekleşmeme veya yatırım miktarının azalma ihtimali var.

Anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını zamanla göreceğiz. Apollo’nun daha önce de Intel ile birlikte karşımıza çıktığını ekleyelim. Şirket, yılın başlarında Intel’in İrlanda’daki yeni üretim tesisiyle ilgili ortak girişimin %49’luk hissesini 11 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.

Intel’e yönelik hamleler sadece Apollo’dan gelmedi. Geride bıraktığımız hafta sonunda çıkan iddialarda, bir başka çip devi Qualcomm’un Intel’i satın almak istediği görülmüştü. Henüz resmî bir teklif yapılmadığı da iddialar arasındaydı.