Hem tüketiciler hem de yatırımcılarla arası açılan Intel'in yeni nesil işlemcileri Arrow Lake-S'in özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Intel, yeni işlemcileriyle kaybettiği itibarını geri kazanmayı hedefliyor.

Intel'in Arrow Lake masaüstü işlemcilerinin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala, serinin detaylı özellikleri sızdırıldı. İddiaya göre, Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri 10 Ekim’de tanıtılacak. X kullanıcısı @harukaze5719, Arrow Lake-S işlemcilerinin özelliklerini içeren bir tablo paylaşırken, @jaykihn0 ise daha detaylı bir veri setiyle bu bilgiyi doğruladı.

Arrow Lake serisi, Intel’in sorunlu 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinin yerini alacak. En dikkat çekici değişikliklerden biri, uzun süredir kullanılan hyperthreading teknolojisinin bu seride yer almaması olacak. Ancak, bu sızıntıların resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadığını ve resmi bilgilerde değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Sızıntıya göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri şu şekilde olacak:

Çekirdek sayısı Baz frekans hızı (GHz) En yüksek frekans hızı (GHz) Baz TDP Entegre GPU Intel Core Ultra 9 285K 8P + 16E (24) 3.7 / 3.2 5.4 / 4.6 125W Yes Intel Core Ultra 9 285 8P + 16E (24) 2.5 / 1.9 5.3 / 4.6 65W Yes Intel Core Ultra 9 285T 8P + 16E (24) 1.4 / 1.2 4.7 / 4.5 35W Yes Intel Core Ultra 7 265K 8P + 12E (20) 3.9 / 3.9 5.2 / 4.6 125W Yes Intel Core Ultra 7 265KF 8P + 12E (20) 3.3 / 3.3 5.2 / 4.6 125W No Intel Core Ultra 7 265 8P + 12E (20) 2.4 / 1.8 5.1 / 4.6 65W Yes Intel Core Ultra 7 265F 8P + 12E (20) 1.5 / 1.2 4.6 / 4.5 65W No Inel Core Ultra 7 265T 8P + 12E (20) 2.4 / 1.8 5.0 / 4.5 35W Yes Intel Core Ultra 5 245K 6P + 8E (14) 4.2 / 3.6 5.0 / 4.6 125W Yes Intel Core Ultra 5 245KF 6P + 8E (14) 4.2 / 3.6 5.0 / 4.6 125W No Intel Core Ultra 5 245 6P + 8E (14) Bilinmiyor Bilinmiyor 65W Bilinmiyor Intel Core Ultra 5 235 6P + 8E (14) Bilinmiyor Bilinmiyor 65W Bilinmiyor Intel Core Ultra 5 225 6P + 4E (10) 3.3 / 2.7 4.7 / 4.4 65W Yes Intel Core Ultra 5 225F 6P + 4E (10) 3.3 / 2.7 4.7 / 4.4 65W No

Sızıntılara göre, Intel’in yeni işlemcileri, 13. ve 14. nesil Raptor Lake ailesine kıyasla çok daha verimli olacak ve önceki nesillerde yaşanan kararsızlık sorunlarından etkilenmeyecek. Bu yeni serinin Intel’in bozulan "sorunlu işlemci" algısını düzeltmesi ve yatırımcılarını yeniden kazanması açısından büyük öneme sahip.

Intel’in, bu işlemcileri piyasaya sürmek için çok fazla zamanı kalmadı. Şirketin kâr marjları büyük bir darbe almış durumda ve bu seriyi zamanında piyasaya sürerek hem kullanıcılarını hem de yatırımcılarını yeniden kazanmayı hedefliyor.