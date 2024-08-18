Intel'in Arrow Lake masaüstü işlemcilerinin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala, serinin detaylı özellikleri sızdırıldı. İddiaya göre, Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri 10 Ekim’de tanıtılacak. X kullanıcısı @harukaze5719, Arrow Lake-S işlemcilerinin özelliklerini içeren bir tablo paylaşırken, @jaykihn0 ise daha detaylı bir veri setiyle bu bilgiyi doğruladı.
Arrow Lake serisi, Intel’in sorunlu 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinin yerini alacak. En dikkat çekici değişikliklerden biri, uzun süredir kullanılan hyperthreading teknolojisinin bu seride yer almaması olacak. Ancak, bu sızıntıların resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadığını ve resmi bilgilerde değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekiyor.
Sızıntıya göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri şu şekilde olacak:
|Çekirdek sayısı
|Baz frekans hızı (GHz)
|En yüksek frekans hızı (GHz)
|Baz TDP
|Entegre GPU
|Intel Core Ultra 9 285K
|8P + 16E (24)
|3.7 / 3.2
|5.4 / 4.6
|125W
|Yes
|Intel Core Ultra 9 285
|8P + 16E (24)
|2.5 / 1.9
|5.3 / 4.6
|65W
|Yes
|Intel Core Ultra 9 285T
|8P + 16E (24)
|1.4 / 1.2
|4.7 / 4.5
|35W
|Yes
|Intel Core Ultra 7 265K
|8P + 12E (20)
|3.9 / 3.9
|5.2 / 4.6
|125W
|Yes
|Intel Core Ultra 7 265KF
|8P + 12E (20)
|3.3 / 3.3
|5.2 / 4.6
|125W
|No
|Intel Core Ultra 7 265
|8P + 12E (20)
|2.4 / 1.8
|5.1 / 4.6
|65W
|Yes
|Intel Core Ultra 7 265F
|8P + 12E (20)
|1.5 / 1.2
|4.6 / 4.5
|65W
|No
|Inel Core Ultra 7 265T
|8P + 12E (20)
|2.4 / 1.8
|5.0 / 4.5
|35W
|Yes
|Intel Core Ultra 5 245K
|6P + 8E (14)
|4.2 / 3.6
|5.0 / 4.6
|125W
|Yes
|Intel Core Ultra 5 245KF
|6P + 8E (14)
|4.2 / 3.6
|5.0 / 4.6
|125W
|No
|Intel Core Ultra 5 245
|6P + 8E (14)
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|65W
|Bilinmiyor
|Intel Core Ultra 5 235
|6P + 8E (14)
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|65W
|Bilinmiyor
|Intel Core Ultra 5 225
|6P + 4E (10)
|3.3 / 2.7
|4.7 / 4.4
|65W
|Yes
|Intel Core Ultra 5 225F
|6P + 4E (10)
|3.3 / 2.7
|4.7 / 4.4
|65W
|No
Sızıntılara göre, Intel’in yeni işlemcileri, 13. ve 14. nesil Raptor Lake ailesine kıyasla çok daha verimli olacak ve önceki nesillerde yaşanan kararsızlık sorunlarından etkilenmeyecek. Bu yeni serinin Intel’in bozulan "sorunlu işlemci" algısını düzeltmesi ve yatırımcılarını yeniden kazanması açısından büyük öneme sahip.
Intel’in, bu işlemcileri piyasaya sürmek için çok fazla zamanı kalmadı. Şirketin kâr marjları büyük bir darbe almış durumda ve bu seriyi zamanında piyasaya sürerek hem kullanıcılarını hem de yatırımcılarını yeniden kazanmayı hedefliyor.