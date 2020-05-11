Sürekli olarak gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekâ da gelişmeye devam ediyor ve günlük yaşantımızın içerisinde kullanıldığı alanların sayısı giderek artıyor. Görünüşe göre yapay zekâ, ilerleyen yıllarda sadece hayatımıza girmekle kalmayacak, ayrıca hayatımızı da kurtarabilecek. Intel ve Pensilvanya Üniversitesi, beyin tümörünü tespit edebilecek yapay zekâ üzerindeki çalışmalara başladı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi konumunda bulunan Intel ile Pensilvanya Üniversitesi (UPenn) Perelman Tıp Okulu, beyin tümörünü tespit edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirmek için iş birliğine gitti.

Intel Labs Baş Mühendisi Jason Martin, yaptığı açıklamada “Yapay zekâ, beyin tümörünün erken tespiti için oldukça umut verici olduğunu gösterdi ancak tam potansiyeline ulaşması için tek bir tıp merkezinin sahip olduğundan çok daha fazla veri gerekecek” ifadelerini kullandı.

Beyin tümörünü tespit etmede yapay zekânın kullanılması:

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından desteklenen programı; ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Hindistan’daki 29 sağlık kuruluşu ve araştırma enstitüsüyle iş birliği yapacak.

Perelman Tıp Okulu’ndan Dr. Spyridon Bakas, bu sene içerisinde beyin tümörünün tespit edilmesi için algoritma geliştirmeye başlayacak olan Tıp Merkezleri Federasyonu'nun; medikal araştırmacıların, büyük miktarlardaki bu veriye erişmesine izin vereceğini söyledi. Intel, UPenn ve diğer 29 enstitü, 'birleşmiş öğrenme' sayesinde programda kullanılacak hasta verilerinin gizli kalmasını sağlayacak.

Bu modelde tıp merkezleri, kendi verilerini kullanarak yapay zekâ modelini eğitecek. Daha sonra modeller, ortak bir model oluşturacak olan merkez sunucuyla paylaşılacak. İşlenmemiş veriler tıp merkezlerinde kalacak ve bu sayede hem hastaların veri gizliliği korunacak hem de büyük veri transferi ihtiyacından kaçınılmış olacak.

Intel ve UPenn tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre birleşmiş öğrenme; geleneksel ve gizliliğin ön planda olmadığı metotlara göre %99 daha etkili. Intel, yaptığı açıklamada bu ortaklığın şu an beyin tümörü üzerine odaklanacağını ancak farklı hastalıkları tespit etmede nasıl kullanılabileceğine dair çeşitli çalışmalar olduğunu söyledi.