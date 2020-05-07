Dünyanın ilk yapay zeka üniversitesi olan Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle açılış tarihini ertelediğini duyurdu. Üniversite, alınan kararın öğrencilerin ve personelin yararına olacağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti (BAE) Abu Dabi'de kurulan dünyanın ilk yapay zeka üniversitesi, ağustos ayında ilk öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyordu. Ancak üniversitenin ilk akademik yılı koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi (MBZUAI), açılış tarihini Ocak 2021'e kadar erteledi. BAE Devlet Bakanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sultan Al Jaber, erteleme kararının öğrencilerin ve personelin "sağlığını ve esenliğini" koruma amacıyla alındığını söyledi.

Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi koronavirüs nedeniyle açılamadı

Al Jaber yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz, dünyanın dört bir yanından gelecek ilk öğrenci grubunu karşılamaya hevesli ve hazır. Ancak devam eden küresel koronavirüs salgını göz önüne alındığında, 2021'de akademik yıla başlama kararı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin yararına olacaktır." şeklinde konuştu.

Başkentteki Masdar City'de yer alan kampüsün inşaatı önümüzdeki haftalarda tamamlanacak. Üniversite açıldıktan sonra öğrencilere tam burslu olarak aylık ödenek, sağlık sigortası ve konaklama imkanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programları sunacak. Yapay zeka üniversitesi, dünya çapında ilgi gördü ve 2019'un Ekim ayından bu yana 80'den fazla ülkeden 1.200'ün üzerinde başvuru aldı.

Koronavirüs nedeniyle alınan küresel önlemler, eğitime katılımı zorlaştırıyor

Başvuranlar açılış tarihinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirildi ve üniversite kabul ofisi, yakında ek başvurular alacağını açıkladı. MBZUAI geçici başkanı Profesör Sir Michael Brady yaptığı duyuruda, koronavirüs nedeniyle alınan küresel önlemlerin, kabul edilen öğrencilerin ağustos ayında Masdar City kampüsüne katılabilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Öğrenciler, kampüste bulundukları süre boyunca dünyanın önde gelen küresel ve yerel teknoloji şirketlerinde staj yapacaklar. Kurul, çarşamba günü yapılan video konferansta fakültelerdeki liderlik pozisyonları ve mezun öğrenciler için istihdam olanakları da dahil olmak üzere üniversitenin gelecek planlarını tartıştı.