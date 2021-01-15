Intel'in yeni CEO'su, çalışanları ile gerçekleştirdiği toplantıda bir 'yaşam tarzı markası' olarak andığı Apple'dan çok daha iyi ürünler geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Intel'in Apple için kullandığı bu tanım, bir 'teknoloji devi' olarak anılmaya alışmış marka için ufak bir iğneleme niteliğinde.

Büyük teknoloji şirketleri arasındaki tatlı rekabet, genellikle bizim lehimize sonuçlanıyor. Çünkü bu rekabet, hep daha iyisinin geliştirilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri. Akıllı telefon üreticilerinin de, aklınıza gelebilecek tüm donanım ve yazılım geliştiricilerinin de en büyük motivasyonu aslında bu rekabet.

Tüm bunlara bağlı olarak zaman zaman farklı sektörlerin devleri arasında geçen gülümseten diyaloglar ve ufak iğnelemeler de işin bir bakıma tadı tuzu oluyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Intel'in yeni CEO'su da bir diğer teknoloji devi olan Apple için eğlenceli ve aslında biraz da yerinde olan bir tanımlama kullanarak aralarındaki rekabeti alevlendirdi.

''Cupertino'daki bir 'yaşam tarzı markasından' daha iyi ürünler üretmeliyiz'':

Intel'in yeni CEO'su Pat Gelsinger, şirketin çalışanları ile gerçekleştirdiği bir toplantıda 'Özellikle PC ekosisteminde Cupertino'daki bir yaşam tarzı markasından çok daha iyi ürünler geliştirebilmeliyiz' ifadesini kullandı. Cupertino, Apple'ın devasa merkez kampüsünün olduğu şehir ve dolayısıyla Intel'in burada yaşam tarzı markası olarak tanımladığı marka ise Apple.

Aslında burada Apple her ne kadar teknoloji şirketi olarak değil de alaycı bir tavırla yaşam tarzı markası olarak anılsa da, aynı zamanda Intel'in gelecekte geliştireceği teknolojiler için bir hedef konumunda. Dolayısıyla bu iğnelemenin biraz da imrenme içerdiğini söylemek mümkün.

Gelsinger, sözlerine 'Gelecekte işte o kadar iyi olmalıyız' şeklinde devam etti. Bu da aslında demin de bahsettiğimiz üzere, Intel'in bir yandan Apple'a bakışını sergilese de bir yandan 'Apple kadar iyi olma' hedefleri olduğunu ve henüz o kadar iyi olmadıklarını kabul ettiklerini de gözler önüne seriyor.