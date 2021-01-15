Yeni iPhone'lar 12s ya da 2021 Olarak İsimlendirilebilir

Bazı söylentilere göre Apple, yeni iPhone modellerini uğursuz kabul edilen "13" sayısı ile adlandırmamak için iPhone 12s ya da iPhone 2021 olarak piyasaya sürecek.

Apple’ın mevcut en güçlü akıllı telefon modelleri olan iPhone 12 ailesi, geçtiğimiz aylarda tüketicilerin beğenisine sunuldu ve gözler, yeni yılın da gelmesiyle birlikte iPhone 13 modelleriyle ilgili söylenti ve sızıntılara çevrilmiş durumda. Peki Apple, 2021 model iPhone’larını gerçekten de iPhone 13 olarak mı adlandıracak?

Antik Yunan mitolojisi, İskandinav mitolojisi ve Hristiyanlıkta 13 sayısı, “uğursuz” olarak kabul edilmektedir. Hatta tamamı mitolojik öykülere dayanan bu batıl inanç nedeniyle bazı “ünlü” gökdelenlerin 13. katı bulunmaz ve asansörlerde 12. kattan sonra 14. kat gelir. Bazı söylentilere göre bu batıl inanç, 2021 model iPhone’ların isimlerine de etki edebilir.

Yeni iPhone'lar iPhone 13 yerine iPhone 12s olarak isimlendirilebilir

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 4’ten iPhone 11’e kadar her modelinin (iPhone 7 ve 8 hariç) bir “S” versiyonunu da piyasaya sürüyordu. Ancak Apple, iPhone 7 ile birlikte bu gelenekten vazgeçmiş ve iPhone Xs hariç “S” takılı hiçbir iPhone modeli tanıtmamıştı. Yukarıda açıkladığımız “13” batıl inancı, “S” takılı iPhone’ların geri dönmesine neden olabilir.

Söylentilere göre Apple, 13 sayısının uğursuz olduğuna inanıldığından iPhone 13 yerine iPhone 12s modelleriyle karşımıza çıkacak. Bu konuda şu an için elimizde neredeyse hiçbir somut kanıt bulunmuyor ancak Apple’ın olası bir isim değişikliği için elindeki en iyi alternatifin “iPhone 12s” olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Bununla birlikte Apple’ın, Samsung’un izinden gitme ihtimali de bulunuyor. Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S11 ya da Galaxy Note 11 modelleri yerine tanıtıldıkları yıla ithafen Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 şeklinde bir isimlendirme tercih etmişti. Ayrıca dün duyurulan Galaxy S21 ailesi de benzer şekilde tanıtıldıkları yılın sayısını aldılar. Düşük bir ihtimal olsa da Apple’ın da eylül ayında karşımıza iPhone 2021 ya da iPhone 21 ile çıkma olasılığı bulunuyor.