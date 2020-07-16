Intel Core i9-10850K İşlemcilerin Fiyatları Ortaya Çıktı

Intel’in yeni nesil 10 çekirdekli masaüstü işlemcisi Intel Core i9-10850K internette satışa çıktı. Yeni işlemcinin fiyatı 450 dolara yakın olurken hızı da 5,2 GHz’i buldu.

İşlemci pazarındaki tahtı sallansa da yıkılmayan teknoloji üreticisi Intel, 10. nesil işlemci ailesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın masaüstü bilgisayarlara yönelik yeni bir işlemcisi bu ailenin en yeni üyesi oldu.

10 çekirdekli Intel Core i9-10850K, internette bir perakende satış sitesinde listelendi. Böylece işlemciye dair daha fazla bilgi elde etmemiz de mümkün oldu. Yeni i9-10850K, firmanın politikaları hakkında da fikir verebilir.

Core i9 ailesinde ilginç tercih

Intel daha önce yeni nesil Core i9 ailesinde Core i9-10900K modelini tanıtmıştı. Bu modelin genel olarak çok fazla arzının gerçekleştirilmediği dikkat çekmişti. Piyasadaki bu kıtlığın nedeni de yeni Core i9-10850K olabilir.

Digital Storm tarafından gerçekleştirilen listelemeye baktığımızda, sınırlandırılmamış olan işlemcinin 5,2 GHz gibi ciddi bir hıza ulaşabildiğini görüyoruz. 10 çekirdeği bulunan işlemci için belirlenen fiyat ise 450 dolar bandında gibi gözüküyor.

Görünüşe göre daha önce işlemcinin sahip olacağı öne sürülen özellikler gerçekleri yansıtıyordu. Core i9-10900K’den farklı olarak bu modelde işlemci hızı 100 MHz daha düşük olacak. Bu durum hem ana hız hem de geliştirilmiş hızda geçerli olacak.

Intel Core i9-10850K İşlemci Özellikleri

Özetlemek gerekirse yeni Intel Core i9-10850K işlemci 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olacak. Ana konfigürasyonda işlemci hızı 3,60 GHz olarak belirlenirken performans geliştirildiğinde 5,2 GHz’e ulaşacak. İşlemci üzerinde 20 MB L3 ve 2,5 MB L2 önbellek yer alacak.

İşlemci için herhangi bir TDP açıklanmamış olsa da diğer sınırlandırılmamış modellerin PL1 seviyesinde 125 W ile çalıştıklarını görmüştük. Benzer bir durum bu model için de geçerli olabilir.

İşlemcinin fiyatını sitedeki kurulumlardan yola çıkarak tahmin etmeye çalıştığımızda, Core i7-10700K ile aralarında 73 dolar olduğunu görüyoruz. Bu, firmalar her ne kadar farklı fiyatlardan toplu alım yapıyor olsa da işlemcinin 450 dolar yani bugünün kuruyla 3.080 TL civarında olacağını gösteriyor. İşlemcinin ne zaman piyasada olacağı kesin olarak bilinmiyor.