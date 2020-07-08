Intel Yeni Thunderbolt 4 Protokolünü Duyurdu

Bu yılın başlarında Intel’in CES 2020 sunumunda ilk defa bahsedilen Thunderbolt 4 hakkında çok fazla bilgi verilmemişti. Bugün yeni nesil port hakkında bilmemiz gereken her şey açıklandı.

Teknolojilerimizdeki gelişmeleri genellikle RAM, işlemci gibi farklı teknolojiler üzerinden değerlendirmeye eğilimli olsak da genel olarak baktığımızda, kullandığımız cihazlar her alanda ilerliyor.

Bunun bir sonucu olarak bağlantılar ve portlar da gittikçe gelişiyor. Bu portlardan biri de uzun zamandır gündemde yer alan Thunderbolt 4 olacak. CES 2020’de gördüğümüz port hakkındaki detaylar ilk defa ortaya çıktı.

Thunderbolt 4 nedir?

Thunderbolt 4, geçtiğimiz altı ayda iddia edildiği üzere Thunderbolt 3’ün hafifçe geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu versiyonda hız anlamında herhangi bir artış görmeyeceğiz. Tabii Thunderbolt 4’ün şu andaki USB standardı olan USB 3.2 Gen 2’den dört kat daha hızlı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

USB 3.2 Gen 2 şu anda 10 Gbps maksimum hıza sahip. Bu da Thunderbolt 4’ün hızının saniyede 40 GB’ı bulabileceği anlamına geliyor. Bir önceki nesil ile aynı mimariyi kullanan bağlantı bu anlamda bir yenilik sunmuyor.

Yeni versiyonda Intel, yeni portla video ve data gereksinimlerini iki katına çıkardı. Artık bu port iki 4K ekranı veya tek bir 8K ekranı destekleyebiliyor. Port ayrıca USB 2.0, USB 3.2, USB 4, DisplayPort ve PCIe desteğine sahip. Cihazın minimum veri aktarım oranı PCIe’de 32 Gbps oluyor.

Intel, Thunderbolt 4’ü yaygınlaştırmayı amaçlıyor

Intel ise Thunderbolt 4 girişinin daha da fazla cihazda kullanılmasını ve daha yaygın hale gelmesini amaçlıyor. Yeni giriş için bazı sertifikalar sunan Intel, portların kullanılabileceği pek çok nokta sunuyor.

Thunderbolt 4, dört adete kadar Thunderbolt 4 cihazla bağlantı kurabilmeyi sağlıyor. Yani 40 Gbps’lık bağlantıyı kanallara ayırmak mümkün olabilecek. Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek. Geliştirici ve sertifikasyon kitleri ise gönderilmeye başlandı.