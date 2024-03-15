Intel'in yeni işlemcisi Intel Core i9-14900KS, hız aşırtma performansında dünya rekoruna imza attı. Normal çalışma hızı 6.2 GHz olan işlemci, özel bir sistem kullanılarak 9.1 GHz'de çalıştırıldı.

İşlemci sektörünün bir numaralı ismi olan Intel, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni işlemcisini duyurdu. Intel Core i9-14900KS olarak isimlendirilen bu işlemci, hiçbir müdahale olmadan bile 6.2 GHz hızda çalışabiliyordu. Böylelikle işlemci dünyası için bir rekor kırılmış oldu. Ancak Asus ile ElmorLabs, bu hızı beğenmemiş olacak ki Intel Core i9-14900KS ile eşi görülmemiş bir hıza ulaşmayı başardılar.

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Core i9-14900KS, özellikle de oyun ve içerik oluşturma için kullanılan ağır yazılımlarda çok ciddi bir performans sunacak. Aslına bakacak olursak şirket haklı. Çünkü bu işlemcide 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 36 MB ön bellek değerleri sunuluyor. Intel, yeni işlemcisinin oyunlarda yüzde 15, yoğun bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyan yazılımlarda ise yüzde 73'e kadar hız artışı sunacağını söyledi. İşte ASUS ile ElmorLabs, zaten oldukça yüksek olan bu performansın da üstüne çıkmayı başardı.

Özel sistemde çalışan Intel Core i9-14900KS, 9.1 GHz hızda çalıştırıldı!

ASUS ile ElmorLabs mühendisleri, ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore isimli anakart üzerine kurulan özel bir sistemde, bu işlemciyi tam 9.1 GHz'de çalıştırmayı başardılar. Böylelikle bir dünya rekoru kırılmış oldu. Intel Core i9-14900KS, dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak kayıtlara geçti.

İşte ASUS ve ElmorLabs'ın dünya rekoru kırdığı testin sonuçları:

9.1 GHz hıza ulaşmak, her anakartın ve her kurulumun ulaşabileceği bir şey değil. İşte ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore anakart kullanılmasının nedeni bu. Bu anakart, tamamen hız aşırtma işlemleri için geliştirilen özel bir model. Tabii bu anakart bile 9.1 GHz'de çalışmak için yeterli değildi. ASUS ile ElmorLabs, işlemcinin ulaşacağı yüksek sıcaklığı dizginleyebilmek adına sıvı helyum kullanmayı tercih ettiler.

Intel Core i9-14900KS teknik özellikleri:

Tip Masaüstü Maksimum Hız 6.2 GHz Çekirdek Sayısı 24 İş Parçacığı Sayısı 32 Ön Bellek 36 MB

Intel Core i9-14900KS, henüz Türkiye pazarına giriş yapmadı. Ancak Intel'in resmî açıklamasına göre bu işlemcinin fiyatı, 699 dolar olacak.