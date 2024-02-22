Microsoft ile Intel arasında 15 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı. Intel, bu anlaşma kapsamında Microsoft için çip üretecek. Microsoft, Intel'in üreteceği çipleri kendisi tasarlayacak.

Teknoloji dünyasının önde gelen iki ismi, Microsoft ile Intel arasında yeni bir anlaşma imzalandı. 15 milyar dolar gibi devasa bir tutara varılan anlaşma, Intel'in Microsoft için özel çipler üretmesini kapsıyor. Microsoft ya da Intel, bu çiplerin ne amaçla kullanılacağını henüz açıklamadı. Ancak Bloomberg'in iddiasına göre Microsoft, işlemci ve yapay zekâ hızlandırıcı amacıyla kullanılacak çipler üzerinde çalışıyordu.

Microsoft ile Intel'in yaptığı anlaşmada dikkat çeken bir husus var. Microsoft için üretilecek çiplerin tasarımı, bizzat Microsoft tarafından yapılacak. Intel, sadece hazır siparişin üreticisi pozisyonunda olacak. Edinilen bilgilere göre Intel, 18A isimli yeni üretim mimarisini Microsoft'un özel çipleri için kullanacak. Bu önemli bir detay çünkü Intel'in 18A sürecini kullanan ilk büyük firma, Microsoft olmuş olacak.

"Üretkenliği temelden değiştireceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Her kuruluş ve tüm sektör için üretkenliği temelden dönüştürecek çok heyecan verici bir platform değişiminin ortasındayız." ifadelerini kullandı. Satya Nadella'nın açıklaması, bu dönüşümün yapay zekâ temelinde olduğunu anlamamızı sağlıyor ancak son kullanıcı olarak hayatımızda nelerin değişeceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Bu arada; sıkı takipçilerimiz, Intel'in eskisi kadar iyi durumda olmadığını bilirler. Şirket, AMD ile olan rekabeti kaybettiğini kendisi bile açıkladı. Yeni anlaşma, doğrudan Microsoft'un tasarımlarının üretilmesi açısından da Intel'e avantaj sağlayacak. Çünkü şirketin üretim maliyeti düşmüş olacak. Başka bir firmaya ait tasarımların üretilmesi, Qualcomm ve TSMC gibi firmalar tarafından da tercih ediliyor ve böylelikle kârlılık artırılıyor. Bakalım Intel, bu anlaşma ile eski güzel günlerine geri dönebilecek mi...