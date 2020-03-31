Intel'in önümüzdeki iki ay içerisinde çıkması beklenen yeni işlemcisi Core i9-10900K'nin son testleri sosyal medyada yayınlandı. Buna göre yeni işlemci Core i9-9900K'den daha hızlıyken AMD Ryzen 9 3900X'ten daha yavaş.

Intel Z490 anakartlarının yeni LGA1200 soketleriyle birlikte görüntüleri sosyal medyada dolaşırken Intel'in 10. nesil masaüstü işlemcileri (CPU) hakkındaki söylentilerin sayısı artmaya devam ediyor. İki ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen işlemciler hakkındaki son sızıntı, Twitter'dan paylaşılan Core i9-10900K performans testleri oldu.

Twitter kullanıcısı APISAK tarafından yayınlanan testlerde, 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip olduğu söylenen Core i9-10900K, Intel'in Core i9-9900K işlemcisini geçmeyi başardı. İşlemcinin Geekbench'teki çoklu çekirdek puanı 11.390 olarak belirlendi. Yani Core i9-10900K, çoklu çekirdek puanı 9.475 olan Core i9-9900K'dan %20 daha hızlı. Elbette fazladan 2 çekirdek ve 4 iş parçacığı düşünüldüğünde bu, beklenen bir fark.

Intel Core i9-10900K Geekbench Sonuçları:

Öte yandan yine Geekbench'te, AMD Ryzen 9 3900X ile Intel Core i9-10900K'nin performans kıyaslaması yer alıyor. 12 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına sahip Ryzen 9 3900X'in puanı 12.131. Bununla birlikte Core i9-10900K'nin, overclock işleminden sonra AMD'nin işlemcisini geçebileceği de akılda tutulmalı.

Standart durumda Core i9-10900K'nin tam çekirdek yükseltmede 4,9 GHz hıza sahip olduğu ancak kolaylıkla 5,0 GHz ya da 5,1 GHz'e de erişebileceği iddia ediliyor. Aşağıda Intel'in tüm 10. nesil masaüstü işlemcilerinin performansları görülüyor. Tüm işlemcilerin Hyper-Threading özelliğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

İşlemci piyasasında rekabet bir süredir hayli kızışmış durumda. AMD'nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmesinin ardından Intel büyük bir sorunla karşı karşıya kalmıştı çünkü AMD hem 7 nm işlemci üretimine geçti hem de fiyatlarını Intel'in zorlanacağı bir seviyede tuttu. Örneğin Intel'in son testte daha düşük performans gösterdiği AMD Ryzen 9 3900X işlemcisinin fiyatı sadece 448 dolar. Intel buna cevap olarak alt segmentteki ürünlerinin fiyatlarını düşürmek durumunda kaldı.