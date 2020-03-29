Intel’in daha önce sözünü verdiği, 5 GHz hızın üstüne çıkabilen Comet Lake-H işlemciler bu sözü tutacak gibi gözüküyor. Yeni Core i9-10980HK Comet Lake-H mobil işlemci, turbo modda 5,3 GHz hıza yükselebilecek.

Son dönemlerde işlemci pazarında kıyasıya bir rekabet yaşandığı, alandaki değişimleri takip eden herkes tarafından biliniyor. AMD ve Intel’in rekabetinde fiyatlar düşerken performans anlamında da önemli gelişmelere şahit oluyoruz.

İntel’in 14 nm mimariye sahip işlemcileri, son dönemde performans açısından AMD’nin gerisinde kalmakla eleştiriliyordu. Intel ise yeni üreteceği işlemcilerinde bize 5 GHz’in üzerinde turbo performansı vaat ediyordu.

Intel sözünü tutmaya hazırlanıyor

Bugün paylaşılan ancak daha sonra kaldırılan bir gönderide, Intel’e ait olduğu iddia edilen bir slayt paylaşıldı. Buna göre 8 çekirdek, 16 iş parçacığına kadar çıkabilecek olan i9-10980HK Comet Lake-H, turbo performansta da 5,3 GHz hızı bulabilecek.

Paylaşılan görsel doğruysa 5 GHz’in üstünde performans çok da alışılageldik bir şey olmayacak. Öncelikle bu özellik, yalnızca amiral gemisi işlemci olan i9-10980HK modelinde yer alacak gibi gözüküyor. Ayrıca bu performansa ulaşmak için Intel’in Thermal Velocity Boost yönlendirmelerine uymak gerekecek.

Yeni Intel işlemcilerin çıkış tarihi

Intel’in Comet Lake-H serisi işlemcilerinin çıkış tarihi olarak 2 Nisan tarihi gösterilse de bu konuda firmadan gelen resmi bir açıklama yok. Öte yandan aynı gün NVIDIA’nın da GeForce RTX Super Mobility duyurusunu yapacağı söyleniyor, yani taşınabilir cihazlarda oyun oynayanlar için önemli bir gün olabilir. Daha önce de yeni işlemci ile GeForce RTX 2800 Super (Max-Q)’in eşleştirildiği bir benchmark testinin sonuçlarını görmüştük. Ayrıca ASUS’un da bir dizüstü bilgisayarında Core i9-10880H ile GeForce RTX 2080 Super GPU’yu eşleştirdiğine şahit olmuştuk.

Intel’in Comet Lake-H serisi, Ryzen 4000 Zen 2 ile mücadele edecek. Ryzen 4000 Zen 2 de 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. AMD’nin amiral gemisi olması beklenen Ryzen 9 4900H, 3,3 GHz temel ve 4 GHz turbo performansına sahip olacak. İşlemcinin üzerinde Vega 8 GPU da bulunacak olmasına rağmen muhtemelen pek çok oyun bilgisayarında işlemciye ek olarak Radeon RX Navi veya GeForce GTX/RTX GPU yer alacak.