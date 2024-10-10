Intel'in Core Ultra 200S işlemci serisi, oyun deneyimini ve verimliliği ile performans artışı sunacak.

Intel, 24 Ekim'de piyasaya süreceği yeni Core Ultra 200S işlemci serisi ile masaüstü bilgisayar kullanıcılarına daha verimli bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. "Arrow Lake S" kod adlı bu işlemciler, watt başına daha yüksek performans sunarak önceki nesil çiplerden daha verimli çalışıyor.

Core Ultra 200S serisi, özellikle oyun performansıyla dikkat çekiyor. Intel, bu yeni işlemcilerin 13. ve 14. nesil çiplerden %50 daha az güç tüketeceğini ve bu sayede oyun oynarken önemli bir enerji tasarrufu sağlayacağını belirtiyor. Örneğin, Ultra 9 285K, Assassin’s Creed Mirage oyununu oynarken mevcut Core i9-14900K modeline göre 80 watt daha az enerji kullanarak daha iyi bir performans sunuyor.

DDR5-6400 bellek desteği sunulacak

Yeni LGA-1851 sayesinde, mevcut soğutucu sistemlerin de uyumlu çalışacağı vurgulanıyor. Kullanıcılar, Core Ultra 200S serisi ile birlikte DDR5-6400 bellek desteğine ve toplamda 192 GB’a kadar bellek kapasitesine ulaşacaklar.

Intel, bu yeni işlemcilerin içerik üretimi ve yapay zekâ görevlerinde de önemli bir performans artışı sağlayacağını ifade ediyor. Ancak, yeni işlemcilerin bazı yapay zekâ uygulamalarında sınırlı bir NPU kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

24 Ekim’de piyasaya çıkacak bu işlemcilerin, özellikle oyun ve içerik üretimi alanında getireceği yenilikler büyük bir merakla bekleniyor.