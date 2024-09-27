Intel'in son yıllardaki finansal problemleri ve başarısızlıkları üzerine belli başlı bölümlerinin satılacağı iddiaları gerçeğe dönüştü.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında Intel’in satın alınma söylentileri hızla dolaşmakta. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Qualcomm’un Intel’in bazı kısımlarını satın alabileceği konuşulmuştu. Bugün ise aynı konuyla ilgili olarak Intel'in en büyük rakiplerinden biri olan Arm'ın adı geçiyor.

Bloomberg'in haberine göre Arm, Intel'in kapısını çalarak şirketin çip tasarım işini satın alma teklifinde bulundu. Arm, Intel'in üretim tesisleriyle ilgilenmektense, çip tasarımı bölümünü hedefliyordu ancak iddialara göre Intel bu teklifi reddetti. Bu haberin doğruluğunu teyit etmek zor olsa da söylentilerin çıkmasının altında yatan sebepler o kadar da şaşırtıcı değil.

Intel, Arm'ın teklifini reddetti

Intel uzun zamandır ciddi zorluklarla karşı karşıya. Şirket hem finansal anlamda zor günler geçiriyor hem de üretim tarafında sıkıntılar yaşıyor. Intel'in özellikle son nesil işlemcilerinde yaşadığı başarısızlıklar, firmanın pazardaki konumunu da ciddi oranda sarstı.

u süreçte şirketin birçok farklı bölümünün satılacağı iddiaları üzerine Arm'ın bu alanda teklif yaptığı ancak reddedildiği ortaya çıktı. Yine de görüşmeler şu aşamada sadece Arm ile sınırlı olmayabilir.

Intel'in satılması ABD yasalarına göre mümkün olmayabilir

Öte yandan Intel gibi stratejik bir ABD şirketinin tamamen ya da kısmen satılması, antitröst yasaları kapsamında ciddi bir incelemeye tabi olabilir. ABD hükûmeti, özellikle çip üretimi konusunda kendi teknolojik yetkinliklerini korumak istiyor. Bu nedenle yabancı bir yatırımcının Intel'in herhangi bir kısmını satın almasına sıcak bakılmayabilir.

Intel’in geleceği belirsizliğini bir süre daha korumaya devam edecek ancak antitröst endişeleri nedeniyle Qualcomm gibi ABD merkezli bir şirketin, Intel’i satın alarak Amerikan teknolojisinin ABD sınırları içerisinde kalmasını sağlayabileceği söyleniyor. Bu süreçte neler olacağını görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

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