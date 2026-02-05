Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Intel'den Bomba Hamle! Ekran Kartı Üreterek NVIDIA'ya Rakip Olacak

Intel, oyun ve yapay zekâ odaklı olacak GPU'lar üretmeye başlayacağını açıkladı. NVIDIA'ya rakip olmaya çalışacak.

Intel'den Bomba Hamle! Ekran Kartı Üreterek NVIDIA'ya Rakip Olacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, ciddi sorunlar yaratan kötü gidişatın ardından son zamanlarda toparlanmayı başarmış, gelirlerini artırmaya başlamıştı. Şimdi ise salı günü düzenlenen bir yapay zekâ etkinliğinde konuşan CEO Lip-Bu Tan, Intel ile ilgili sürpriz bir haber verdi.

Yönetici tarafından yapılan açıklamalara göre yepyeni bir türde çip üretmeye başlayacak. Şirketin yakında GPU, yani ekran kartı üreteceğini göreceğiz. Bu da onları çok dişli bir rakibin bulunduğu bir pazara sokacak.

NVIDIA’ya rakip olacak

rke

Intel, kendisini yepyeni bir alana sokacak yeni GPU üretimiyle bu alanı uzun yıllardır domine eden NVIDIA’ya dişli bir rakip olmayı hedefliyor. Intel’in ürettiği ekran kartlarının oyunlarda yüksek performans ve yapay zekâ modellerinde kullanıldığını göreceğiz.

Intel’in GPU projesinin başında şirketin eylül ayında işe aldığı, veri merkezi bölümünde yönetici olan Kevork Kechichian yer alacak. Ayrıca Qualcomm’da 13 yıl çalışan ve ocakta Intel’e geçen Eric Demers da GPU projesinde görev alacak. Bu girişimin çok erken aşamalarında olduğunu belirtmek gerek. CEO’ya göre şirketin amacı ürettikleri GPU’larla tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak. NVIDIA’ya rakip olup olmayacağını zaman gösterecek.

Intel, En Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Core Ultra Series 3'ü Tanıttı Intel, En Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Core Ultra Series 3'ü Tanıttı
Ekran kartı Nvidia Intel

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim