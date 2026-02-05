Intel'den Bomba Hamle! Ekran Kartı Üreterek NVIDIA'ya Rakip Olacak

Intel, oyun ve yapay zekâ odaklı olacak GPU'lar üretmeye başlayacağını açıkladı. NVIDIA'ya rakip olmaya çalışacak.

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, ciddi sorunlar yaratan kötü gidişatın ardından son zamanlarda toparlanmayı başarmış, gelirlerini artırmaya başlamıştı. Şimdi ise salı günü düzenlenen bir yapay zekâ etkinliğinde konuşan CEO Lip-Bu Tan, Intel ile ilgili sürpriz bir haber verdi.

Yönetici tarafından yapılan açıklamalara göre yepyeni bir türde çip üretmeye başlayacak. Şirketin yakında GPU, yani ekran kartı üreteceğini göreceğiz. Bu da onları çok dişli bir rakibin bulunduğu bir pazara sokacak.

NVIDIA’ya rakip olacak

Intel, kendisini yepyeni bir alana sokacak yeni GPU üretimiyle bu alanı uzun yıllardır domine eden NVIDIA’ya dişli bir rakip olmayı hedefliyor. Intel’in ürettiği ekran kartlarının oyunlarda yüksek performans ve yapay zekâ modellerinde kullanıldığını göreceğiz.

Intel’in GPU projesinin başında şirketin eylül ayında işe aldığı, veri merkezi bölümünde yönetici olan Kevork Kechichian yer alacak. Ayrıca Qualcomm’da 13 yıl çalışan ve ocakta Intel’e geçen Eric Demers da GPU projesinde görev alacak. Bu girişimin çok erken aşamalarında olduğunu belirtmek gerek. CEO’ya göre şirketin amacı ürettikleri GPU’larla tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak. NVIDIA’ya rakip olup olmayacağını zaman gösterecek.