Intel, En Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Core Ultra Series 3'ü Tanıttı

Intel, CES 2026'da yapay zekâ odaklı Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini tanıttı. Şirket ayrıca yakında gelecek yeni X9 ve X7 işlemcilerini de görücüye çıkardı.

CES 2026’da sahneye çıkan Intel, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini tanıttı. ABD’de tasarlanan ve üretilen, Intel’in en yeni 18A üretim teknolojisi ile geliştirilen bu seri, Intel’in şimdiye kadar sunduğu en yaygın ve en güçlü yapay zekâ PC işlemcisi olma iddiasını taşıyor.

Intel’e göre Core Ultra Series 3, daha yüksek enerji verimliliği, daha güçlü CPU performansı, sınıfının en büyük entegre GPU’su ve gelişmiş yapay zekâ hesaplama gücü sunuyor.

Yeni nesil X9 ve X7 işlemciler geliyor

Mobil tarafta dikkat çeken yenilik ise Intel Core Ultra X9 ve X7 işlemciler. En güçlü entegre Intel Arc grafik birimi ile donatılan bu modeller; oyun, içerik üretimi ve yoğun çoklu görevler için tasarlanmış durumda. Öne çıkan özellikleri ise şöyle:

16’ya kadar CPU çekirdeği

12 Xe grafik çekirdeği

50 TOPS NPU yapay zekâ gücü

%60’a varan çoklu çekirdek performans artışı

%77 daha hızlı oyun performansı

27 saate kadar pil ömrü

Bunun yanında, daha uygun fiyatlı dizüstüler için geliştirilen Intel Core modelleri de aynı mimariyi kullanarak performans ve verimliliği geniş kitlelere taşıyacak.

Yapay zekâ işlemcileri sadece PC'lerle sınırlı olmayacak

Core Ultra Series 3, yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. İlk kez endüstriyel ve gömülü sistemler için de sertifikalandırılan işlemciler; robotik, akıllı şehirler, otomasyon ve sağlık gibi alanlarda yapay zekâ kullanımını hızlandırmayı hedefliyor.

6 Ocak yani bugün ilk dizüstü bilgisayarlar için ön siparişler başlarken, 27 Ocak tarihinde küresel satışlar başlayacak. 2026’nın ilk yarısında ise yeni işlemciler piyasaya sürülecek.