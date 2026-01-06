Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Intel, En Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Core Ultra Series 3'ü Tanıttı

Intel, CES 2026'da yapay zekâ odaklı Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini tanıttı. Şirket ayrıca yakında gelecek yeni X9 ve X7 işlemcilerini de görücüye çıkardı.

Intel, En Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Core Ultra Series 3'ü Tanıttı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CES 2026’da sahneye çıkan Intel, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini tanıttı. ABD’de tasarlanan ve üretilen, Intel’in en yeni 18A üretim teknolojisi ile geliştirilen bu seri, Intel’in şimdiye kadar sunduğu en yaygın ve en güçlü yapay zekâ PC işlemcisi olma iddiasını taşıyor.

Intel’e göre Core Ultra Series 3, daha yüksek enerji verimliliği, daha güçlü CPU performansı, sınıfının en büyük entegre GPU’su ve gelişmiş yapay zekâ hesaplama gücü sunuyor.

Yeni nesil X9 ve X7 işlemciler geliyor

2

Mobil tarafta dikkat çeken yenilik ise Intel Core Ultra X9 ve X7 işlemciler. En güçlü entegre Intel Arc grafik birimi ile donatılan bu modeller; oyun, içerik üretimi ve yoğun çoklu görevler için tasarlanmış durumda. Öne çıkan özellikleri ise şöyle:

  • 16’ya kadar CPU çekirdeği
  • 12 Xe grafik çekirdeği
  • 50 TOPS NPU yapay zekâ gücü
  • %60’a varan çoklu çekirdek performans artışı
  • %77 daha hızlı oyun performansı
  • 27 saate kadar pil ömrü

Bunun yanında, daha uygun fiyatlı dizüstüler için geliştirilen Intel Core modelleri de aynı mimariyi kullanarak performans ve verimliliği geniş kitlelere taşıyacak.

Yapay zekâ işlemcileri sadece PC'lerle sınırlı olmayacak

3

Core Ultra Series 3, yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. İlk kez endüstriyel ve gömülü sistemler için de sertifikalandırılan işlemciler; robotik, akıllı şehirler, otomasyon ve sağlık gibi alanlarda yapay zekâ kullanımını hızlandırmayı hedefliyor.

6 Ocak yani bugün ilk dizüstü bilgisayarlar için ön siparişler başlarken, 27 Ocak tarihinde küresel satışlar başlayacak. 2026’nın ilk yarısında ise yeni işlemciler piyasaya sürülecek.

AMD, Ryzen AI 400 İşlemcilerini Duyurdu: Hem Masaüstü Hem Dizüstü Bilgisayarlarda Bulunacak! AMD, Ryzen AI 400 İşlemcilerini Duyurdu: Hem Masaüstü Hem Dizüstü Bilgisayarlarda Bulunacak!
Uygun Fiyatlı Laptoplara Çağ Atlatacak İşlemci Snapdragon X2 Plus Duyuruldu Uygun Fiyatlı Laptoplara Çağ Atlatacak İşlemci Snapdragon X2 Plus Duyuruldu
İşlemci CES Intel

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim