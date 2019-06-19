Intel, Otomatik Overclock Uygulamasını Erişime Açtı

Intel, 9. nesil işlemcilerini otomatik olarak overclock yapan yeni uygulaması Intel Performance Maximizer'ı duyurdu. Ücretsiz olarak edinebileceğiniz bu uygulama, gereken tüm işlemleri kendisi yaparak en uygun ayarları hazırlıyor.

Masaüstü bilgisayar kullanıcıları, çoğu zaman bilgisayarlarından mümkün olan en yüksek performansı almak için pek çok yöntem denerler. İşlemcilerinin izin verdiği müddetçe BIOS üzerinden yapılan bu yöntemlere 'Overclock' denilir ve hız aşırtma olarak da bilinir. Ancak bilgisayar sahiplerinin denediği bu yöntemlerin ne kadar başarılı olduğu genelde tartışılır. Bunun nedeni olarak da uygulanan ayar değişikliklerinin kimi zaman parçaların ömrünü kısaltması kimi zaman da bilgisayarı tamamen kullanılmaz hale getirebilecek kadar riskli olması gösterilmiştir.

İşlemci üreticileri AMD ve Intel de bu konunun üzerinde uzun zamandır duruyorlardı. AMD daha önce Ryzen serisi işlemcilerinin overclock işlemlerinin yapılabilmesi için bununla ilgili olarak bir uygulama geliştirmişti. Şimdi de Intel, benzer bir uygulamayı kullanıcılarının hizmetine sundu. 'Intel Performance Maximizer' olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde Intel işlemci sahipleri, sadece bir tuş yardımıyla bilgisayarlarının hız aşırtma işlemlerini yapabilirler.

Intel'in bu uygulaması bilgisayarınızın işlemcisini ve diğer donanım bileşenlerinizi inceleyerek sahip olduğunuz sistem için en uygun overclock ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlıyor. Bu sayede BIOS menüsüne gidip manuel olarak ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Tek bir tuş, sisteminiz için overclock ayarlarının otomatik olarak yapılmasına imkan tanıyor.

Intel Performance Maximizer ne yazıkki tüm Intel işlemciler için çalışmıyor. Bu uygulamayı kullanabilmeniz için 9 nesil i5 ya da i7 işlemcilerden bir tanesine sahip olmanız gerekiyor. Eğer siz de bu işlemcilerden bir tanesine sahipseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak Intel Performance Maximizer'i bilgisayarınıza ücretsiz olarak kurabilir, tek bir tıklamayla bilgisayarınızı overclock yapabilirsiniz.

Not: Overclock işlemi hem işlemciniz hem de diğer donanım üyeleriniz için riskli bir durumdur. Her ne kadar bu uygulamanın bir zarar vermeyeceğini düşünseniz de risk her zaman vardır. Bu uygulama haricinde BIOS ayarlarınız üzerinden overclock işlemi yapmak ise çok daha risklidir. Bilgisayar donanımınızın zarar görmesine neden olabilirsiniz. Bu uygulama ya da BIOS ayarlarınız üzerinden yapacağınız overclock işlemlerinden Webtekno ekibi sorumlu tutulamaz.

Intel Performance Maximizer'i kullanabileceğiniz işlemciler ise şöyle;