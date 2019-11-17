Teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü ürünlerde yaşanan sorunlar, firmaların başını ağrıtabiliyor ve bu süreç, ürünlerin geri toplanmasına kadar gidebiliyor. Bunun son örneği, Intel'in giriş seviyesi işlemcisi Xeon E-2274G'de yaşandı. Intel, işlemcinin soğutuculu versiyonlarındaki sorun nedeniyle Xeon E-2274G işlemcileri geri toplama kararı aldı.

Otomobillerde yaşanan teknik sorunların ardından dev otomobil üreticilerinin araçlarını geri topladığına defalarca kez şahit olmuştuk. Buna benzer bir durum daha önce teknoloji devlerinin de başına gelmişti. Örneğin Samsung; batarya problemleri nedeniyle Galaxy Note7'yi, ekrandaki sorunlar sebebiyle de Galaxy Fold'u geri toplamak zorunda kalmıştı. Piyasadaki ürünlerini geri toplayan bu firmalar arasına Xeon E-2274G işlemcisindeki soğutma sistemi sorunu nedeniyle Intel de adını yazdırdı.

Geçtiğimiz günlerde Intel'den yapılan bir açıklamayla giriş seviyesi Xeon E-2274G işlemciyi satın alan kişilerden ve satmakta olan mağazalardan ürünü Intel'e geri göndermeleri istendi. İşlemcinin soğutucusuyla satılan versiyonunda ortaya çıkan sorun, Xeon E-2274G'nin beklenenden çok daha fazla ısınmasına neden oluyordu. Xeon E-2274G işlemciyi satmakta olan mağazalar, ürünün stok durumunu "Üretimi Durduruldu" şeklinde güncelledi.

Intel, işlemciyi geri gönderen kişilere Xeon E-2274G'nin soğutucu olmayan versiyonunu sunuyor:

14 nm++ üretim süreci ve Coffee Lake mikro mimarisi temel alınarak üretilen 4 çekirdekli Xeon E-2274G, 88 W TDP'ye (Isıl Tasarım Gücü) sahipti. Xeon E-2274G'nin iki farklı versiyonunu piyasaya süren Intel; ilk versiyonda sadece yongayı, ikinci versiyonda ise yonga ile birlikte soğutma sistemini de kullanıcılara sunuyordu. İkinci versiyonun soğutma sistemindeki sıvı çözeltide ortaya çıkan sorun, beklenen soğutma performansının alınamamasına yol açmış gibi görünüyor. Intel, ürünü geri gönderenlere soğutucu olmayan versiyonu sunarak kişilerin istedikleri soğutucuyu tercih etmelerine imkân veriyor.

Xeon E-2274G ile birlikte gelen E973708-003 fan soğutucu, bir diğer teknoloji devi Foxconn'dan tedarik edilmişti ancak 65 W TDP'den daha az TDP değerine sahip işlemcilerle kullanılan bu soğutucu, Xeon E-2274G için yeterli performansı sunamadı. 88 W TDP değerine sahip olan ve iş istasyonlarında kullanılması için tasarlanan Xeon E-2274G'yi böyle düşük TDP değerine sahip bir soğutucuyla piyasaya sürmek, Intel'in son dönemdeki en büyük hatalarından biri olabilir.

Her geri toplama sürecinde olduğu gibi şirketin maddi anlamda zarar göreceği kesin diyebiliriz. Intel'in önümüzdeki süreçte konu hakkında farklı bir açıklama yapıp yapmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.