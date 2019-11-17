AMD ve Intel’e Rakip mi Geliyor? Karşınızda NUVIA

AMD, Intel gibi işlemcilere rakip olacak yeni bir işlemci girişimi ortaya çıktı. A13 Bionic yongalarının arkasındaki isimler tarafından yürütülen NUVIA yongası, veri işlemlerinde kullanılacak.

Günümüzde bir bilgisayar ya da telefonun en önemli bileşenlerinden biri işlemcilerdir. Genel olarak Intel, AMD ve Qualcomm önderliğinde ilerleyen işlemci pazarı, genel olarak bu şirketlerin mücadelesine odaklanıyor. Bu yılın başlarında ortaya çıkan yeni işlemci girişimi ise bu yongalara yeni bir alternatif oluşturabilir.

NUVIA isimli girişim, ürettiği işlemci yongası ile veri merkezlerinin donanım ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Tek seferde binlerce işlemci satışının gerçekleştiği veri merkezleri geleceğimiz olduğu düşünüldüğünde NUVIA’nın ismini yakında daha sık duyacakmışız gibi duruyor.

NUVIA Neden Tercih Ediliyor?

Espi Apple çalışanları John Bruno, Manu Gulati ve Gerard Williams III tarafından geliştirilen NUVIA, özellikle enerji tasarrufu ve yüksek performans değerleri ile karşımıza çıkıyor. Apple’ın A13 Bionic yongasının arkasındaki isimlerin dışında Google, ARM, Broadcom gibi şirketlerde çalışan isimlerin de yer aldığı şirkette 20’den fazla yonga tasarımıyla birlikte 100’den fazla patentin olduğu açıklandı.

Ortaya çıkan bilgilere göre ARM mimarisini kullanması beklenen NUVIA’nın daha şimdiden yatırım almaya başladığı görülüyor. Dell gibi şirketlerin 53 milyon dolar gibi ciddi yatırımlar yaptığı NUVIA girişimi, önümüzdeki dönemde daha çok ses getirecekmiş gibi görünüyor.

Google, Sony gibi şirketler çok yakında yayın aracılığı ile oyun oynatmaya hazırlanıyor. Bu oyunlar belirli veri işlem merkezlerinde çalışıp, oyuncuların bilgisayarına internet aracılığı ile ulaştırılacak. NUVIA tarzı girişimler, bu tarz çok yüksek işlem gerektiren veri merkezleri için hazırlanıyor olabilir.