Intel İşlemcilere Odaklanan Yeni Grafik Sürücüsünü Yayınladı

Intel, HD Graphics grafik kartlarının performansını artıracak ve daha çok işlemcilere yoğunlaşan yeni sürücüsünü yayınladı. Yayınlanan sürücüyle birlikte Fortnite DirectX 12'de meydana gelen sorunlar da ortadan kaldırıldı.

Bilgisayar sektörünün en büyük isimlerinden Intel, bugün kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir güncelleme yayınladı. Şirket, Intel HD Graphics için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte oyunlarda ve genel performansta meydana gelen sıkıntıların büyük çoğunluğunu ortadan kaldırdı.

Intel, bugün yayınlanan Intel HD Graphics 26.20.100.7985 güncellemesiyle birlikte ekran kartına odaklanmak yerine daha çok işlemci kısmına odaklandı. Intel’in paylaştığı bilgiye göre güncelleme, 6., 7., 8., 9. ve 10. nesil Apollo Lake, Gemini Lake, Amber Lake, Whiskey Lake ve Comet Lake işlemcilerine yüklenebilir oldu.

Intel, yeni grafik sürücüsünü yayınladı:

Intel HD Graphics için yayınlanan yeni güncellemenin sürüm notlarında birçok sorunun çözüme kavuşturulduğu bilgisi yer aldı. Sürüm notlarına göre yeni güncelleme, Fortnite’ın DirectX 12 ile çalıştığı sırada yaşanan bazı hataları ortadan kaldırdı ve diğer oyunlarda da performans iyileştirmeleri yaşattı.

Sürüm notlarına göre Trials of Mana ve Bleeding Edge, Intel Iris Plus veya daha iyi bir grafik kartına sahip 10. nesil Intel Core işlemcilerde oynanabilir olacak. Bununla birlikte Rocket League ve Halo: Combat Evolved Anniversary oyunları, Intel UHD Graphics veya daha iyi bir grafik kartında oynanabilecek. Ayrıca Ori and the Will of the Wisps ve Apex Legends 4. Sezon, Intel Iris Plus 640 veya daha iyi bir ekran kartında rahatça oynanabilecek.

Intel’in yayınlamış olduğu yeni güncellemeyi yükleyebilmeniz için aşağıdaki işletim sistemi sürümlerine sahip olmanız gerekiyor:

Microsoft Windows 10 64 bit - Fall Creators Güncellemesi (1709)(RS3)

Microsoft Windows 10 64 bit - Nisan 2018 Güncellemesi (1803)(RS4)

Microsoft Windows 10 64 bit - Ekim 2018 Güncellemesi (1809)(RS5)

Microsoft Windows 10 64 bit – Mayıs 2019 Güncellemesi (1903)(19H1)

Microsoft Windows 10 64 bit – Kasım 2019 Güncellemesi (1909)(19H2)

Intel’in yeni grafik kartı sürücüsünü bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Bununla birlikte bu bağlantıdan bilgisayarınıza Intel Driver & Support Assistant uygulamasını kurarak Intel tarafından sisteminizin otomatik olarak taranmasını sağlayabilir ve güncellenmemiş olan tüm sürücüleri indirebilirsiniz.