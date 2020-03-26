Microsoft, bir süredir Windows 10 deneyimini daha yeni ve modern bir arayüze geçirmeye çalışıyor. Şirket, bu vizyonun bir parçası olarak Denetim Masası'nı işletim sisteminden tamamen kaldırmayı planlıyor.

Microsoft'un bir süredir Windows 10'daki klasik Denetim Masası'nı kaldırarak içerikleri Ayarlar uygulamasına taşımayı planladığı biliniyor. Ancak yazılım devi artık bu planını gerçekleştirmeye çok yakın.

Microsoft, klasik Windows deneyimini daha modern bir hale getirmek için geleneksel Denetim Masası'ndan kurtulmak istiyor. Twitter kullanıcısı Rafael Rivera tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, Denetim Masası'nı ve deneyimin bir parçası olarak sunulan sayfalardan bazılarını Ayarlar uygulamasına taşıyarak daha modern bir kullanıcı arayüzü oluşturmayı planlıyor.

Microsoft, daha önce Denetim Masası'nda sunulan bazı seçenekleri Ayarlar uygulamasında da sunmaya zaten başlamıştı. Ayrıca şirketin son yayınladığı Windows 10 güncellemeleri de Ayarlar uygulamasına daha fazla seçenek getirerek bu planları destekledi.. Rivera, değişikliğin Windows Insider yapı 19587'de uygulandığını belirtti.

Microsoft, Denetim Masası'ndan Ayarlar uygulamasına geçiş yaparken son derece yavaş davranıyor. Şirketin bu değişikliği ağırdan almasının nedeni tüketici tepkilerini minimuma indirmek ve olası hataları geniş bir kitle fark etmeden tespit edip ortadan kaldırmak.