Intel, USB 3 teknolojisinin yerini alacağına inandığı Thunderbolt 4 teknolojisi hakkında açıklamalar yaptı. Firmanın CES 2020’deki açıklamaları ise insanların kafalarını karıştırdı.

CES fuarı başladı ve bütün büyük teknoloji firmaları da fuara katılım gösterdi. Bu firmalardan biri de son dönemde AMD ile girdiği işlemci yarışıyla sık sık gündem olan Intel oldu.

Firma ilk olarak yeni Tiger Lake kod adlı mobil işlemcilerinden bahsetti ve işlemcilerin çift basamaklı performans artışı, devasa yapay zeka performans gelişimi ve grafik performansında büyük bir ilerleme vadettiğini söyledi.

USB 3’ten 4 kat hızlı

Intel’in açıklamasında yeni Thunderbolt 4 teknolojisine dair ipuçları vermesi ise heyecan yaratırken bir yandan da kafa karıştırdı. Firmaya göre Thunderbolt 4, USB 3’e kıyasla 4 kat daha hızlı olacak. Intel konuyla ilgili başka açıklama yapmadı.

Kafaların karışmasına sebep olan noktaysa Intel’in Thunderbolt 4’ün hangi USB 3 versiyonundan 4 kat daha hızlı olduğunu açıklamaması oldu. Elbette her şeyin hızlandığı günümüzde 4 kat hızlı USB çok da imkansız değil ancak versiyona bağlı olarak bu açıklama, Thunderbolt 4 için hayal kırıklığı sebebi de olabilir.

Hangi USB 3?

Intel, bu merakla beklenen ürünü hakkında açıklama yaptığında yeterince açık olmadığı için insanların kafası karışmış durumda. USB 3 açıklamasını ele alırken versiyonu da dikkate almak gerekiyor. USB 3.0’ın hızı 5 Gbps’e kadar çıkabiliyor. USB 3.1 ise 10 Gbps hıza erişebilme kapasitesine sahip. USB 3.2’de ise bu rakam 20 Gbps’e kadar çıkıyor.

Bununla beraber Thunderbolt 3’ün hızının da 40 Gbps’e kadar çıktığını göz önüne almak gerekiyor. Firma kesinlikle bundan daha hızlı bir sistem kurmak isteyecektir.

Basın güncellemesi kafaları daha da karıştırdı

Intel daha sonra konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve bahsedilen USB versiyonunun USB 3.1 olduğunu söyledi. Bu da Thunderbolt 4’ün bir önceki versiyon ile aynı hıza sahip olacağı anlamına geliyor. Haliyle burada sorulacak iki yeni soru ortaya çıkıyor:

Madem Thunderbolt 4 bir önceki versiyonundan çok da farklı değil, neden bu kadar öne çıkarıldı?

Thunderbolt 4 hız anlamında bir fark sunmuyorsa neden hız üzerinden pazarlanıyor?

Thunderbolt 4 hakkında elbette daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır ancak bugünkü açıklamalardan sonra Intel biraz suyu bulandırmışa benziyor. En sağlıklısı firmanın yapacağı resmi ve tam bir açıklamayı beklemek olacaktır.