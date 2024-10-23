23 Ekim 2024 akşamı internet kullanıcıları, pek çok sitede ve uygulamada yaşadıkları yavaşlıktan şikayetçi.

23 Ekim günü akşam saatlerinde pek çok internet kullanıcısı, internet sitelerine giriş yapmakta sorunlar yaşadıklarını ifade ediyordu. Türkiye'nin popüler sitelerine bağlantıda yaşanan sorunların dışında WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın da hem internet sitelerinde hem de uygulamalarında genel bir yavaşlık ve erişim sıkıntısı olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyaya ve eksisozluk.com gibi sitelerdeki yorumlara baktığımızda, internette yaşanan yavaşlığın ülke genelinde etkisini hissettirdiği görülüyor. Pek çok kullanıcı erişim sorunlarını dile getirirken bu durum downdetector gibi sitelerde bildirilen sorunların sayısındaki artışla da kendisini gösteriyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

İnternette yaşanan yavaşlık sorunu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan ya da servis sağlayıcılardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşacağız.