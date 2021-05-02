Kanal D Dijital'in yeni internet dizisi Girift, ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Polisiye türündeki dizi, her hafta bir yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşacak. Dizi, YouTube ve Kanal D uygulamaları ve kanald.com.tr adresinden izlenebilecek.

Netflix, Prime, BluTV gibi örneklerin gördüğü ilgi sonrası geleneksel TV kanalları da internet için işler üretmeye ve yönlerini dijitale çevirmeye başladılar. Bunun bir sonucu olarak çevrimiçi platformlarda yayınlanmak üzere daha fazla dizi ve film üretilmeye başlandı. Kanal D de bu amaçla Kanal D Dijital ile internete özel içerikler üretiyor. Karşımıza çıkan son yapım ise polisiye türündeki dizi Girift.

Girift, aynı hafta içerisinde işlenen benzer iki cinayeti çözmek için çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Bıraktığı işaretler ile mesaj vermeye çalışan seri katili bulmaya çalışan ekibe destek için bir başkomiserin katımasıyla da olaylar hareket kazanıyor.

Üç farklı platformda yayında:

Girift'te başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Haydar Işık oturuyor. İlk iki bölümü geçtiğimiz cuma günü yayınlanan dizi, sonrasında her hafta bir bölüm ile izleyicisi ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümleri her cuma saat 18:30'da yayınlanacak. İsteyenler diziyi doğrudan YouTube'dan takip edebilecekken aynı zamanda Kanal D uygulamalarından ve kanald.com.tr adresinden de gelen yeni bölümleri takip etmek mümkün olacak.

Girift'in fragmanına göz atmak isterseniz: