Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu sıradışı yazar Hakan Günday’ın kaleme aldığı ve başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer’in oynadığı Şahsiyet dizisi 2018 yılında Puhu TV dijital yayın platformunda izleyici ile buluşmuş ve Türk dizi dünyasında yeni bir dönemin başladığını herkese duyurmuştu. Şahsiyet hem alıştığımızdan daha kısa bölüm süreleri hem de hayran bırakan konusu ile tüm seyircilerden tam not almıştır.
Keşke televizyon kanallarında da Şahsiyet benzeri yapımlar görsek diye daha çok bekleriz gibi görünüyor ancak neyse ki artık dijital yayın platformları giderek yaygınlaşıyor. Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformlar izleyiciyi ekrana kilitleyen diziler yayınlamaya devam ediyorlar. Şahsiyet dizisini sevenler ve en az onun kadar kaliteli Türk dizileri izlemek isteyenler için bir liste oluşturduk ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik.
Şahsiyet kadar kaliteli en iyi 10 Türk dizisi:
- Dudullu Postası
- Bozkır
- Görünen Adam
- Masum
- Dip
- Sahipli
- Bartu Ben
- Bir Başkadır
- 7YÜZ
- Fi
Onur Ünlü'nün fantastik Dudullu Postası:
- Tür: Komedi, Fantastik
- Yayın tarihi: 2010
- Yönetmen: Onur Ünlü, Erkan Tunç
- Oyuncular: Güven Kıraç, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez
- IMDb: 5,8
- Platform: Blu TV
Uzun yıllar Penguen mizah dergisinde Serkan Yılmaz’ın yazıp çizdiği aynı isimli köşenin dizi uyarlamasıdır. Dizi, İstanbul’un Dudullu ilçesinde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Elbette ne Dudullu ne de mahalle sakinleri bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Üstüne bir de sıradışı yönetmen Onur Ünlü imzası eklenince Dudullu Postası, Türk dizi tarihinin en başarılı absürt komedi dizilerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.
Blu TV'nin bir diğer harikası: Bozkır
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yayın tarihi: 2018 - 2020
- Yönetmen: Bahadır İnce
- Oyuncular: Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu
- IMDb: 8,1
- Platform: BluTV
Senaryosu Levent Cantek, Ali Demirel ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınan Bozkır, hikayesi ile dikkat çeken bir Türk polisiye dizisi. Dizide tecrübeli bir başkomiser ile, onunla birlikte çalışan bir polis memurunun hikayesini izliyoruz. İkili, bir çocuk cinayetini araştırmak üzere soruşturma başlatırlar. Soruşturma detaylandıkça karşılarına şehrin önemli ailelerinden biri çıkar.
YouTube için özel üretilen bir diğer Onur Ünlü dizisi: Görünen Adam
- Tür: Macera, Komedi, Fantastik
- Yayın tarihi: 2017
- Yönetmen: Onur Ünlü
- Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant, Betül Akdeniz
- IMDb: 6,9
- Platform: YouTube
Absürt komedi yapımların usta yönetmeni Onur Ünlü imzalı Görünen Adam dizisi, YouTube için özel üretilmiş bir Türk komedi, fantastik dizisidir. Dizide dünya tersine dönüyor. Klasik hikayelerde olduğu gibi kahramanız değil, kahramanımız dışındaki herkes görünmez oluyor. Görünen tek insan olan Kurtuluş hem bu garip dünyayı anlamaya çalışıyor hem de aynı zamanda dünyayı bu hale getiren kötü adamlarla mücadele ediyor.
Suçlu olan insanlar mı yoksa yetiştikleri çevre mi? Masum
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yayın tarihi: 2017
- Yönetmen: Seren Yüce
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay
- IMDb: 8,4
- Platform: Blu TV
Senaryosu Berkun Oya tarafından kaleme alınan Masum, usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve beklenmedik hikayesi ile dikkat çeken bir yapım. Dizide, emekli başkomiser Cevdet’in bir sahil kasabasında kurduğu yeni hayatına giren eski öğrencisi komiser Yusuf’u ve Yusuf’un arkadaşı Taner’in şüpheli ölümünü araştırmasını izliyoruz. İnsan dinamiklerinin güçlü bir şekilde anlatıldığı dizinin her bölümü farklı bir heyecan dalgası yaratarak duygusal bir etki bırakıyor.
Sıra dışı hikayesi ile dikkat çeken: Dip
- Tür: Aksiyon, Macera, Dram
- Yayın tarihi: 2018
- Yönetmen: Uygar Kutlu
- Oyuncular: İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç
- IMDb: 7,1
- Platform: Puhu TV
Senaryosu Başar Başaran tarafından kalem alınan Dip, beklediği başarıyı yakalayamamış olsa da hikayesi ile dikkat çeken Türk dizilerinden bir tanesi. Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ruh sağlığı kliniklerinden birinde görev yapmakta olan ve uzmanlık alanı insanları intihar düşüncesinden vazgeçirmek olan Sahir’in hikayesini izliyoruz. Sahir’in hayatı telefonuna gelen bir mesaj ile değişecek ve hem yeni tanıştığı Bilge hem de eski karısı Ekin ile ilgili bazı sorgulamalara başlayacaktır.
İkili ilişkiler üzerine gerilim ve gizem dolu bir hikaye: Sahipli
- Tür: Dram, Korku, Gizem
- Yayın tarihi: 2017
- Yönetmen: Alper Mestçi
- Oyuncular: Funda Güray, Baran Akbulut, Ferit Kaya
- IMDb: 8,1
- Platform: Blu TV
Alper Mestçi tarafından yazıp yönetilen korku dizisi Sahipli, yıllar sonra doğduğu köye dönen Büşra’nın hikayesini anlatıyor. Büşra burada kendisi ile benzer bir kadere sahip öğretmen Selim ile karşılaştığı zaman ise işler eskisinden daha karmaşık bir hal alacaktır. Büşra ve Selim birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. Ancak bu tanışıklık bir şeyleri daha iyi hale getirmek yerine ikisinin de hayatını bağlayan düğümü içinden çıkılmaz bir hale getirir.
Absürt komedinin dibi: Bartu Ben
- Tür: Komedi, Dram
- Yayın tarihi: 2018
- Yönetmen: Tolga Karaçelik
- Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Nazlı Bulum, Wolf Yener Özer
- IMDb: 7,6
- Platform: Blu TV
Senaryosu dizinin de başrolü olan Bartu Küçükçağlayan tarafından kaleme alınan Bartu Ben dizisi, adından da anlaşılacağı gibi Bartu Küçükçağlayan üzerine kurulmuş bir hikayeyi anlatıyor. Daha önce de benzerlerini gördüğümüz, gerçek bir oyuncunun kendisini oynadığı ama kurgusal bir hikayeye sahip. Dizide Bartu Küçükçağlayan artık eski ününü kaybetmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir yıldızdır. Tabi oyunculuk piyasasında kimse düşen bir yıldızı tutmak istemez ve bir tekme de onlar vururlar.
Netflix Türkiye'nin açık ara en iyi dizilerinden: Bir Başkadır
- Tür: Dram, Gerilim
- Yayın tarihi: 2020
- Yönetmen: Berkun Oya
- Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit
- IMDb: 8,6
- Platform: Netflix
Berkun Oya tarafından yazıp yönetilen Bir Başkadır dizisi, ücretli bir platform olan Netflix’te yayınlanmasına rağmen ülkenin gündemine oturmayı başarmış bir yapım. Dizi aslında oldukça basit ve bizden bir hikayeye sahip. Ancak anlatısı, oyunculukları, müzikleri ve anlattığı insanlar o kadar güçlü bir şekilde izleyiciye geçiyor ki gözünüzü bir an olsun ekrandan ayıramıyorsunuz. Buradan tüm hayranların ikinci sezonu da beklediğini bir kez daha duyuralım.
Şahane bir kadroya sahip olan 7YÜZ:
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- Yayın tarihi: 2017
- Yönetmen: Tunç Şahin, Umut Aral, Alphan Eşeli, Ceylan Özgün Özçelik
- Oyuncular: Genco Erkal, Cem Davran, Belçim Bilgin
- IMDb: 7,7
- Platform: Blu TV
Senaryosu Tunç Şahin, Derya Yanmış, Mert Atalay tarafından kaleme alınan ve yapımında farklı yönetmenlerin imzası bulunan 7YÜZ dizisinin elbette en öne çıkan noktası oyuncuları. Şöyle bir göz gezdirdiğinizde bile oyuncu kadrosuna şapka çıkarmamak elde değil. Dizi, 7 farklı hikaye üzerinden hayatın farklı alanlarındaki insanları anlatıyor. Her bir hikayedeki insanlar, karanlık taraflarından kaçmaya ve bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar.
İlk sezonu ile sevilen ama erken final yapan: Fi
- Tür: Dram, Romantik
- Yayın tarihi: 2017 - 2018
- Yönetmen: Mert Baykal
- Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür
- IMDb: 7,8
- Platform: Puhu TV
Yazar Azra Kohen’in Fi, Çi ve Pi kitaplarının dizi uyarlaması olan Fi, hem usta oyuncu kadrosu hem de cesur sahneleri ile dikkat çeken bir Türk dizisidir. Basit bir öğrenci, öğretmen, komşu ilişkisi gibi başlayan dizi; hikayeye eklenen her yeni karakterle beraber daha karmaşık ve çözmesi keyif veren bir düğüme dönüşüyor. Ancak düğüm bir noktada o kadar sıkı bir hale gelecek ki karaktere bağırmamak için kendinizi zor tutacaksınız.
Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı, Puhu TV platformunda yayınlanan Şahsiyet kadar keyifle izleyebileceğiniz en iyi Türk dizilerini listeledik ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik. Listede olmasını istediğiniz farklı Türk yapımı diziler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.