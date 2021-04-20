Usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu Şahsiyet dizisi ile Türk dizi dünyasında yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Televizyon kanalları hala benzer yapımları ısıtmaya devam etseler de dijital yayın platformları sayesinde artık en az Şahsiyet kalitesinde Türk dizilerine ulaşmak mümkün.

Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu sıradışı yazar Hakan Günday’ın kaleme aldığı ve başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer’in oynadığı Şahsiyet dizisi 2018 yılında Puhu TV dijital yayın platformunda izleyici ile buluşmuş ve Türk dizi dünyasında yeni bir dönemin başladığını herkese duyurmuştu. Şahsiyet hem alıştığımızdan daha kısa bölüm süreleri hem de hayran bırakan konusu ile tüm seyircilerden tam not almıştır.

Keşke televizyon kanallarında da Şahsiyet benzeri yapımlar görsek diye daha çok bekleriz gibi görünüyor ancak neyse ki artık dijital yayın platformları giderek yaygınlaşıyor. Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformlar izleyiciyi ekrana kilitleyen diziler yayınlamaya devam ediyorlar. Şahsiyet dizisini sevenler ve en az onun kadar kaliteli Türk dizileri izlemek isteyenler için bir liste oluşturduk ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik.

Şahsiyet kadar kaliteli en iyi 10 Türk dizisi:

Dudullu Postası

Bozkır

Görünen Adam

Masum

Dip

Sahipli

Bartu Ben

Bir Başkadır

7YÜZ

Fi

Onur Ünlü'nün fantastik Dudullu Postası:

Tür: Komedi, Fantastik

Yayın tarihi: 2010

Yönetmen: Onur Ünlü, Erkan Tunç

Oyuncular: Güven Kıraç, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez

IMDb: 5,8

Platform: Blu TV

Uzun yıllar Penguen mizah dergisinde Serkan Yılmaz’ın yazıp çizdiği aynı isimli köşenin dizi uyarlamasıdır. Dizi, İstanbul’un Dudullu ilçesinde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Elbette ne Dudullu ne de mahalle sakinleri bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Üstüne bir de sıradışı yönetmen Onur Ünlü imzası eklenince Dudullu Postası, Türk dizi tarihinin en başarılı absürt komedi dizilerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.

Blu TV'nin bir diğer harikası: Bozkır

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yayın tarihi: 2018 - 2020

Yönetmen: Bahadır İnce

Oyuncular: Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu

IMDb: 8,1

Platform: BluTV

Senaryosu Levent Cantek, Ali Demirel ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınan Bozkır, hikayesi ile dikkat çeken bir Türk polisiye dizisi. Dizide tecrübeli bir başkomiser ile, onunla birlikte çalışan bir polis memurunun hikayesini izliyoruz. İkili, bir çocuk cinayetini araştırmak üzere soruşturma başlatırlar. Soruşturma detaylandıkça karşılarına şehrin önemli ailelerinden biri çıkar.

YouTube için özel üretilen bir diğer Onur Ünlü dizisi: Görünen Adam

Tür: Macera, Komedi, Fantastik

Yayın tarihi: 2017

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant, Betül Akdeniz

IMDb: 6,9

Platform: YouTube

Absürt komedi yapımların usta yönetmeni Onur Ünlü imzalı Görünen Adam dizisi, YouTube için özel üretilmiş bir Türk komedi, fantastik dizisidir. Dizide dünya tersine dönüyor. Klasik hikayelerde olduğu gibi kahramanız değil, kahramanımız dışındaki herkes görünmez oluyor. Görünen tek insan olan Kurtuluş hem bu garip dünyayı anlamaya çalışıyor hem de aynı zamanda dünyayı bu hale getiren kötü adamlarla mücadele ediyor.

Suçlu olan insanlar mı yoksa yetiştikleri çevre mi? Masum

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yayın tarihi: 2017

Yönetmen: Seren Yüce

Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay

IMDb: 8,4

Platform: Blu TV

Senaryosu Berkun Oya tarafından kaleme alınan Masum, usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve beklenmedik hikayesi ile dikkat çeken bir yapım. Dizide, emekli başkomiser Cevdet’in bir sahil kasabasında kurduğu yeni hayatına giren eski öğrencisi komiser Yusuf’u ve Yusuf’un arkadaşı Taner’in şüpheli ölümünü araştırmasını izliyoruz. İnsan dinamiklerinin güçlü bir şekilde anlatıldığı dizinin her bölümü farklı bir heyecan dalgası yaratarak duygusal bir etki bırakıyor.

Sıra dışı hikayesi ile dikkat çeken: Dip

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yayın tarihi: 2018

Yönetmen: Uygar Kutlu

Oyuncular: İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç

IMDb: 7,1

Platform: Puhu TV

Senaryosu Başar Başaran tarafından kalem alınan Dip, beklediği başarıyı yakalayamamış olsa da hikayesi ile dikkat çeken Türk dizilerinden bir tanesi. Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ruh sağlığı kliniklerinden birinde görev yapmakta olan ve uzmanlık alanı insanları intihar düşüncesinden vazgeçirmek olan Sahir’in hikayesini izliyoruz. Sahir’in hayatı telefonuna gelen bir mesaj ile değişecek ve hem yeni tanıştığı Bilge hem de eski karısı Ekin ile ilgili bazı sorgulamalara başlayacaktır.

İkili ilişkiler üzerine gerilim ve gizem dolu bir hikaye: Sahipli

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yayın tarihi: 2017

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Funda Güray, Baran Akbulut, Ferit Kaya

IMDb: 8,1

Platform: Blu TV

Alper Mestçi tarafından yazıp yönetilen korku dizisi Sahipli, yıllar sonra doğduğu köye dönen Büşra’nın hikayesini anlatıyor. Büşra burada kendisi ile benzer bir kadere sahip öğretmen Selim ile karşılaştığı zaman ise işler eskisinden daha karmaşık bir hal alacaktır. Büşra ve Selim birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. Ancak bu tanışıklık bir şeyleri daha iyi hale getirmek yerine ikisinin de hayatını bağlayan düğümü içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Absürt komedinin dibi: Bartu Ben

Tür: Komedi, Dram

Yayın tarihi: 2018

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Nazlı Bulum, Wolf Yener Özer

IMDb: 7,6

Platform: Blu TV

Senaryosu dizinin de başrolü olan Bartu Küçükçağlayan tarafından kaleme alınan Bartu Ben dizisi, adından da anlaşılacağı gibi Bartu Küçükçağlayan üzerine kurulmuş bir hikayeyi anlatıyor. Daha önce de benzerlerini gördüğümüz, gerçek bir oyuncunun kendisini oynadığı ama kurgusal bir hikayeye sahip. Dizide Bartu Küçükçağlayan artık eski ününü kaybetmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir yıldızdır. Tabi oyunculuk piyasasında kimse düşen bir yıldızı tutmak istemez ve bir tekme de onlar vururlar.

Netflix Türkiye'nin açık ara en iyi dizilerinden: Bir Başkadır

Tür: Dram, Gerilim

Yayın tarihi: 2020

Yönetmen: Berkun Oya

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit

IMDb: 8,6

Platform: Netflix

Berkun Oya tarafından yazıp yönetilen Bir Başkadır dizisi, ücretli bir platform olan Netflix’te yayınlanmasına rağmen ülkenin gündemine oturmayı başarmış bir yapım. Dizi aslında oldukça basit ve bizden bir hikayeye sahip. Ancak anlatısı, oyunculukları, müzikleri ve anlattığı insanlar o kadar güçlü bir şekilde izleyiciye geçiyor ki gözünüzü bir an olsun ekrandan ayıramıyorsunuz. Buradan tüm hayranların ikinci sezonu da beklediğini bir kez daha duyuralım.

Şahane bir kadroya sahip olan 7YÜZ:

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yayın tarihi: 2017

Yönetmen: Tunç Şahin, Umut Aral, Alphan Eşeli, Ceylan Özgün Özçelik

Oyuncular: Genco Erkal, Cem Davran, Belçim Bilgin

IMDb: 7,7

Platform: Blu TV

Senaryosu Tunç Şahin, Derya Yanmış, Mert Atalay tarafından kaleme alınan ve yapımında farklı yönetmenlerin imzası bulunan 7YÜZ dizisinin elbette en öne çıkan noktası oyuncuları. Şöyle bir göz gezdirdiğinizde bile oyuncu kadrosuna şapka çıkarmamak elde değil. Dizi, 7 farklı hikaye üzerinden hayatın farklı alanlarındaki insanları anlatıyor. Her bir hikayedeki insanlar, karanlık taraflarından kaçmaya ve bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar.

İlk sezonu ile sevilen ama erken final yapan: Fi

Tür: Dram, Romantik

Yayın tarihi: 2017 - 2018

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

IMDb: 7,8

Platform: Puhu TV

Yazar Azra Kohen’in Fi, Çi ve Pi kitaplarının dizi uyarlaması olan Fi, hem usta oyuncu kadrosu hem de cesur sahneleri ile dikkat çeken bir Türk dizisidir. Basit bir öğrenci, öğretmen, komşu ilişkisi gibi başlayan dizi; hikayeye eklenen her yeni karakterle beraber daha karmaşık ve çözmesi keyif veren bir düğüme dönüşüyor. Ancak düğüm bir noktada o kadar sıkı bir hale gelecek ki karaktere bağırmamak için kendinizi zor tutacaksınız.

Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı, Puhu TV platformunda yayınlanan Şahsiyet kadar keyifle izleyebileceğiniz en iyi Türk dizilerini listeledik ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik. Listede olmasını istediğiniz farklı Türk yapımı diziler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.