İnternet Kablolarını Korumak İçin Robot Köpek Balığı Geliştirildi (Gerçeğinden Daha Korkunç)

Dünyanın internete bağlanması için âdeta can damarı görevi gören 1,3 milyon kilometrelik su altı kablo ağı artık robot köpek balıkları tarafından korunacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın internete bağlanmasını sağlayan ve her gün 10 trilyon dolarlık finansal işlemi taşıyan 1,3 milyon kilometrelik su altı kablo ağı, artan jeopolitik riskler nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar kritik hâle geldi. Alman savunma teknolojisi şirketi Euroatlas ise bu hayati altyapıyı korumak için köpekbalığı şeklinde yeni bir otonom su altı robotu olan Greyshark'ı geliştirdi.

Greyshark, gelişmiş sensörleri ve yapay zekâ destekli otonom yazılımı sayesinde hem açık denizlerde hem de kıyıya yakın bölgelerde uzun süreli devriye görevleri yapabiliyor. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışabilen robot, sonar, lidar, kamera ve elektromanyetik sensörleriyle kablo hatlarını haritalıyor, tehditleri tespit ediyor ve değişiklikleri analiz ediyor.

Greyshark, diğer robot köpek balıklarıyla da iletişimde olacak

Greyshark

Aynı modeldeki diğer robotlarla güvenli bir şekilde iletişim kurabilen Greyshark, gerektiğinde sürüler hâlinde görev yaparak geniş alanları tarayabiliyor. Hatta deniz tabanında pasif bir şekilde bekleyip, şüpheli bir gemi veya hareket algıladığında devreye girebiliyor. Elektrikli motoru, sessiz yapısı ve düşük sonar izi sayesinde tespit edilmesi de oldukça güç.

Greyshark’ın tanıtımı, son dönemde özellikle Baltık Denizi’nde yaşanan açıklanamayan kablo hasarlarının ardından geldi. NATO da aynı nedenle “Baltic Sentry” adlı yeni bir gözetim programı başlatırken, Genel Sekreter Mark Rutte, ittifakın kabloları korumak için insanlı ve insansız devriyeleri artıracağını duyurdu.

